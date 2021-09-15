Європейська комісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у сумі 600 мільйонів євро.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Вітаю рішення Європейської Комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19”, – зазначив Зеленський.

Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності 🇺🇦 та 🇪🇺 у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Своєю чергою, Шмигаль зазначив, що 600 мільйонів євро допоможуть відновити українську економіку після COVID-19.

“Поглиблюємо наші відносини, продовжуємо реформи, завдяки яким зміцниться стійкість Європи“, – додав він.

Вдячний @EU_Commission та @VDombrovskis за надання Україні 600 млн євро 2-го траншу макрофінансової допомоги, який дасть нам можливість відновити економіку після COVID-19. Поглиблюємо наші відносини, продовжуємо реформи, завдяки яким зміцниться стійкість Європи. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021