Про це повідомили президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Вітаю рішення Європейської Комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19”, – зазначив Зеленський.

Своєю чергою, Шмигаль зазначив, що 600 мільйонів євро допоможуть відновити українську економіку після COVID-19.

“Поглиблюємо наші відносини, продовжуємо реформи, завдяки яким зміцниться стійкість Європи“, – додав він.

  • У лютому віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав головні умови для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Зокрема, для отримання другого траншу Україні потрібно виконати 8 структурних заходів та досягти прогресу з Міжнародним валютним фондом.