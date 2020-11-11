Єврокомісія схвалила укладення контракту з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на закупівлю 200 млн доз вакцини проти COVID-19 від імені всіх держав-членів ЄС, а також можливість замовити ще 100 млн доз.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Офіційний представник ЄК Ерік Мамер нагадав, що цей контракт передбачає виробництво вакцин в Європі, включаючи вже раніше підписані Єврокомісією контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Janssen Pharmaceutica NV, а також завершення успішних попередніх переговорів з CureVac і Moderna.

“Безпечна і ефективна вакцина – це єдина довгострокова стратегія виходу з пандемії, і вона знаходиться в основі нашої європейської стратегії щодо вакцин. Сьогоднішня угода стала можливою після обнадійливих перших результатів клінічних випробувань і є ще одним свідченням нашої відданості розширенню можливостей Європи в галузі охорони здоров’я”, – підтвердила позицію Єврокомісії член ЄК з охорони здоров’я Стелла Кіріакідіс.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що за допомогою цього четвертого контракту ЄС тепер консолідує надійний портфель вакцин-кандидатів, більшість з яких знаходиться на стадії розширених випробувань. За її словами, після отримання дозволу вони будуть швидко впроваджені і наблизять Євросоюз до вирішення проблеми пандемії.

У ЄК також повідомили, що держави-члени можуть прийняти рішення про передачу вакцин в дар країнам з низьким і середнім рівнем доходів або про направлення їх в інші країни Європи.

Там сподіваються, що цей диверсифікований портфель вакцин забезпечить хорошу підготовку Європи до вакцинації після того, як буде доведена їхня безпечність та ефективність.

Комісія прийняла рішення підтримати вакцину BioNTech і Pfizer на базі обґрунтованої наукової оцінки, досвіду компаній в розробці вакцин і їх виробничих можливостей для поставок по всій території ЄС.