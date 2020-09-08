Європа готується до першої повної зими з коронавірусом і другої хвилі пандемії, але твердо має намір уникнути нового локдауну, подібного до того, що паралізував життя на континенті минулої весни.

Про це йдеться в матеріалі “ВВС-Russian”.

Літній вихід з локдауна обернувся зростанням числа заражень, однак зараз немає ні сплеску смертності, ні хвилі госпіталізацій. Люди втомилися, число незадоволених і протестуючих проти карантину зростає. Доходи бізнесу, населення і держави падають, а витрати на підтримку економіки в штучній комі стають непідйомними.

Все це дає європейцям надію на зиму без локдауна, особливо з урахуванням того, що і медицина, і громадяни, і бізнес поступово адаптуються до життя з вірусом: носять маски, миють руки, тримають дистанцію, працюють з дому. Емоційні італійці з іспанцями поводяться, як стримані скандинави, і розраховують пройти другу хвилю шведським шляхом – не закриваючи магазини, кафе, офіси і кордони.

Проти нового локдауна вже висловилися найвпливовіші політики на континенті: німецький канцлер Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

“Ми не можемо дозволити собі зупинити життя в країні, оскільки у локдауна маса шкідливих побічних ефектів”, – сказав Макрон в інтерв’ю журналу Paris Match перед зустріччю з Меркель у своїй резиденції на Лазурному березі. – Так не буває, щоб ризики в суспільстві були зведені до нуля”.

Поговоривши з Макроном в форте Брегансон, Меркель сказала, що ніхто в ЄС не хоче повторення весняного кошмару, коли 450 млн жителів найбільшого на планеті політичного і торгового союзу раптом виявилися розділені і відрізані один від одного.

“Як політики ми за всяку ціну прагнемо уникнути нового закриття кордонів, – сказала вона. – Але для цього нам потрібно діяти спільно”.

Через вірус 27 країн Євросоюзу не тільки закрилися від світу, опечатавши Шенгенську зону, а й відгородилися одна від одної шлагбаумами на внутрішніх кордонах, про які не згадували десятиліттями.

Люди перестали їздити у справах і у відпустку, що укупі з іншими наслідками локдауна завдало гігантської шкоди економіці ЄС. Своїм розміром – 14 трлн євро на рік – вона поступається тільки американській, і в останні роки багатство приростало, нехай і мляво. Коронавірус поклав цьому край: в цьому році спад перевищить 8%, і економіка недорахується більше 1 трлн євро.

За час першої хвилі (з лютого по червень) ключовий сектор послуг скоротився на 16,4% в цілому, а ось обвал туристичних послуг склав аж 75%.

До середини літа пожвавлення намітилося лише в ресторанному бізнесі, але і там оборот відновився ледь наполовину. Готелі та авіакомпанії залишаються в глибокій кризі з показниками на 70% нижче доковідних.

Обійтися без локдауна

Звичайно, не факт, що вірус повернеться з новою силою, але передчуття другої хвилі загострилося в Європі з поверненням школярів і студентів в класи і в громадський транспорт після піврічної перерви. І в зв’язку з майбутнім похолоданням, яке вперше за час відносної вольності зажене людей в приміщення, де ризик заразитися вище, ніж на терасах і галявинах.

Наразі Європа хоче знайти спосіб впоратися з будь-яким загостренням пандемії, не замикаючи людей по домівках на кілька тижнів, як це було в більшості найбільших країн ЄС – Франції, Італії, Іспанії. І в сусідній Великобританії.

“Я зараз виключаю можливість нового локдауна в нашій країні”, – сказав міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

“Загальний локдаун Італії не загрожує”, – сказав він в інтерв’ю агентству Bloomberg і пояснив свою впевненість тим, що зараз лікарні краще підготовлені, аналізи робляться швидко, середній вік тих, що заразилися – 30 років, у більшості немає навіть симптомів, а по всій країні в кінці серпня в реанімації лежало 66 пацієнтів в порівнянні з 4068 на весняному піку пандемії.

Його німецький колега висловився в тому ж дусі: взимку і восени Німеччина обійдеться без великого локдауна.

Він додав, що за останні півроку медики і чиновники навчилися точково боротися з епідемією, виділяти і ізолювати осередки, не вдаючись до килимовим бомбардуванням.

Навчитися жити з вірусом

“Ми повинні за всяку ціну уникнути крайніх заходів, на які ми вимушено пішли в березні і квітні, оскільки і з соціальної, і з економічної точки зору вони нестерпні”, – сказав португальський прем’єр Антоніу Кошта.

Можливо, влада перегнули палицю, але іншого виходу не було, упевнений німецький міністр Шпан.

“У березні була не така ситуація, як зараз, у вересні. Ми менше знали, і динаміка була інша. Тоді єдиним вірним і потрібним рішенням було вжити заходів, і ми зробили це, щоб захистити людей”, – сказав він.

За цей час лікарі розібралися з тим, як ефективніше лікувати хворих Covid-19, вчені створили кілька вакцин і зараз тестують їх, а влада зміцнила систему охорони здоров’я, погасили смертельний спалах в будинках для людей похилого віку, налагодили масове тестування, навчилися відстежувати контакти хворих і вводити локальні локдауни.

Смертність в Азії і Європі зійшла нанівець, а з нею зник і страх нової пандемії масштабу “іспанки” столітньої давності або чуми в середньовічній Європі.

“Нам потрібно ще довго жити з цим вірусом”, – сказала німецький канцлер Меркель і нагадала, що стримувати епідемію восени і взимку складніше, ніж влітку.

“Проблема, як і раніше серйозна. Будь ласка, ставтеся до неї все так само серйозно”, – сказала Меркель на пресконференції, пояснюючи недавнє рішення посилити правила і штрафи.

Її австрійський колега Себастьян Курц вважає, що життя повернеться в колишнє русло не раніше літа.

“Виходячи з того, як зараз розвивається ситуація, дуже ймовірно, що наступне літо буде вже нормальним”, – сказав канцлер Австрії і не виключив посилення деяких санітарних норм вже на цьому тижні.

З однією метою – приборкати пандемію, не вдаючись до карантину березневих масштабів, сказав Курц.

Його підтримав президент Франції, яка, як і Австрія, славиться гірськолижними курортами і не хоче втрачати ще один зимовий туристичний сезон.

“Наше головне завдання – повернути людей на роботу, – сказав Макрон. – Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб уникнути ще одного локдауна, особливо загальнонаціонального. Ми навчені досвідом і знаємо, що нічого не можна виключати. ​​Але ми робимо все можливе, щоб цього не сталося”.