Після вручення Володимиру Зеленському міжнародної премії імені Карла Великого в німецькому Аахені, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький наголосив, що ця церемонія є одним із символів інтеграції України в європейську сім’ю.

Про це інформує PolskieRadio.

Глава польського уряду акцентував, що місце України в Європі.

Європа буде повністю об’єднана лише тоді, коли Україна приєднається до нас як повноправна учасниця Європейського Союзу. Я знаю, що це ваша мрія і це також наше бажання. Поки Україна розділена — Європа розділена. Поки українці віддають життя за нашу свободу, серце Європи кровоточить”.

Зауважимо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду Карла Великого від себе та від імені всього українського народу. Церемонія відбулася в Аахені на заході Німеччини.

Міжнародна премія Карла Великого присуджується особам та установам, які сприяють зміцненню миру та єдності в Європі. Вручення нагороди українському лідеру та народу України стало символічним “підтвердженням того, що ця країна є частиною європейської спільноти”.

Україна бореться не лише за свою незалежність, а й за європейські цінності та безпеку всієї Європи”, – мовиться в обґрунтуванні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час вручення зазначив, що цією премією вперше нагороджується президент та український народ. Він наголосив, що “війна об’єднала європейські народи”. У відповідь на російську агресію, “в Європі закріпилося розуміння, що Україна є частиною європейської сім’ї”.

Окрім цього, він заявив, що “Росія та Україна не є одним народом, Україна продемонструвала свою культуру та ідентичність”.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що народ України “як ніхто інший” заслуговує отримати премію Карла Великого.

Довідка. Міжнародна премія імені Карла Великого — престижна європейська премія за внесок в об’єднання Європи. Присуджується щороку з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів, під якими започатковано премію.