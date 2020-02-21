Президент України Володимир Зеленський заявив, що сутички, які відбулися через евакуацію українців з китайського міста Ухань, не повинні відбуватися в країні, яка є частиною Європи.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на нагородженні переможців Українського фонду стартапів, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я хочу привітати, як президент, всіх українців, які повернулися на Батьківщину вчора з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров’я і віримо, що найближчим тижні вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими”, – сказав Зеленський.

Він додав, що “ми постійно говоримо, що Україна – це Європа”.

“Так ось вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати все, що ми всі з вами – люди, а не…. не хочу зараз підбирати неправильне слово…”, – пояснив глава держави.

Він додав, що вірить, що найближчим часом в Україні з’явиться “дуже важливий і потрібний Україні і всіма світу стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення”.

Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів. Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 21 февраля 2020 г.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.