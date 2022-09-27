Значна закупівля скрапленого природного газу в Європі означає, що цієї зими їй, ймовірно, вистачить палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані BloombergNEF.

Відтак регіон може імпортувати майже на 40% більше скрапленого природного газу протягом майбутньої зими, ніж минулого року. А також може збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

У звіті зазначається, що попри зниження попиту через високі ціни на енергоносії, цих постачань достатньо, аби покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.

“Щоб отримати додаткове паливо, європейським покупцям доведеться купувати на спотовому ринку на 90% більше скрапленого природного газу, аніж вони забезпечили за довгостроковими контрактами, що ще більше посилить конкуренцію з Азією”, – йдеться у звіті.

А також додається, що саме це підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від найбільшого постачальника – Росії після того, як вона здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Також у звіті розповідається, що підвищені спотові ціни на скраплений природний газ (СПГ) збережуться, оскільки Європі необхідно підтримувати свій вплив на всі наявні постачання, залишаючи дуже мало для Азії. Натомість Китай і азіатські ринки, що розвиваються, ймовірно, спостерігатимуть зниження імпорту.

Проте, згідно зі звітом, холодна зима в Північній Азії може забрати 5,6 мільйона тонн з Європи, головним чином для підживлення попиту в Японії, а наступне спекотне літо призведе до зростання цього числа до 6,9 мільйона протягом наступних 12 місяців. Цей сценарій, ймовірно, призведе до посилення цінової конкуренції.

Тим часом більше російського скрапленого природного газу надходитиме до Китаю, де очікується, що зимовий попит знизиться на 16% порівняно з роком раніше.

Також прогнозується, що споживання в Японії зменшиться на 8% у четвертому кварталі порівняно з тим самим періодом 2021 року, оскільки країна вмикає вугільні електростанції, тоді як попит у Південній Кореї може зрости на 10% у річному обчисленні через накопичення запасів.