У понеділок європейські уряди окреслили нові заходи, щоб впоратися з потенційним дефіцитом енергоресурсів цієї зими, і почали вдосконалювати енергетичні мережі для розподілу електроенергії, оскільки потоки російського газу все ще йдуть зі значно зниженими ставками на тлі війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Німеччина заявила, що очікує підписання контрактів на скраплений природний газ (СПГ) в Об’єднаних Арабських Еміратах. Оскільки основний трубопровід Nord Stream 1 до РФ закрито, вона планує побудувати нові СПГ-термінали для транспортування газу. Європейські партнери Іспанія та Франція також працювали над планами на випадок непередбачених обставин.

“Якщо все піде добре, заощадження в Німеччині високі, і нам трохи пощастить з погодою, ми… маємо шанс пережити зиму з комфортом”, — заявив міністр економіки Роберт Хабек після огляду майбутнього LNG-терміналу.

Хабек зауважив, що Німеччина не дозволить великим імпортерам газу, таким як VNG, стати неплатоспроможними.

РФ, яка постачала близько 40% газу в Європейський Союз до лютневого вторгнення в Україну, заявила, що закрила трубопровід, оскільки західні санкції перешкоджали його роботі. Європейські політики називають це приводом і звинувачують Москву у використанні енергетики як зброї.

Німецькі покупці ненадовго зарезервували потужності в понеділок для отримання російського газу через трубопровід Nord Stream 1, який колись був одним з основних маршрутів постачання газу в Європу, вперше після того, як трубу закрили три тижні тому. Але незабаром вони відмовилися від запитів.

Не відразу було зрозуміло, чому покупці подали запити на пропускну здатність, коли РФ не дала жодних вказівок, оскільки вона закрила лінію.

Потоки російського газу до Європи через Україну, хоча й значно скоротилися, продовжуються.

Але різке падіння російського експорту палива у відповідь на санкції Заходу через вторгнення Москви в Україну змусило уряди з усіх сил намагатися знайти енергетичні ресурси, а також попереджати про можливі відключення електроенергії через побоювання рецесії.

Економіка Німеччини вже скорочується і, ймовірно, погіршиться протягом зимових місяців, оскільки споживання газу буде скорочено або нормовано, заявив центральний банк країни в понеділок.

У Франції експорт природного газу до Німеччини може початися приблизно 10 жовтня, заявив керівник енергетичного регулятора Франції CRE після заяви президента Емманюеля Макрона про те, що два сусіди ЄС допомагатимуть один одному з електроенергією та газом.

“Газ (досі) надходив лише з Німеччини до Франції, тому у нас не було технічних інструментів, щоб повернути потоки назад, і у нас навіть не було методу регулювання цін”, — сказала керівниця CRE Еммануель Варгон.

У той час як французька енергетична група EDF намагається відремонтувати пошкоджені корозією ядерні реактори, “виняткові” заходи цієї зими можуть включати локальні відключення електроенергії, якщо зима буде холодною і плани EDF будуть відкладені, зазначила Варгон.

“Але відключень газу для населення не буде. Ніколи”, – запевнила вона.

Міністр промисловості Іспанії Рейес Марото заявив, що зобов’язання енергомістких компаній закриватися під час піків споживання є варіантом, який розглядається цієї зими, якщо це буде потрібно.

Своєю чергою оператор національної електромережі Fingrid попередив фінів, що вони повинні бути готові до відключень електроенергії.

Відображаючи збої, спричинені на всьому континенті, фінський роздрібний продавець електроенергії Karhu Voima Oy заявив, що подав заяву про банкрутство через різке підвищення цін на електроенергію.

Європейські газосховища зараз заповнені на 85,6%, запаси в Німеччині наближаються до 90%, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

“Запаси збираються продовжувати нарощувати, підтримуючи завершення запланованих робіт з технічного обслуговування та збільшення норвезьких потоків станом на цей тиждень”, — заявили аналітики Energi Danmark у ранковій записці.

Тим часом аналітики вважають, що імпорт енергетичного вугілля в Європу в 2022 році може стати найвищим за останні чотири роки.

Згідно з даними Noble Resources International Pte Ltd, європейський імпорт енергетичного вугілля цього року може зрости приблизно до 100 мільйонів тонн, що є найбільшим показником з 2017 року, а агентство з ціноутворення на сировинні товари Argus очікує, що постачання досягнуть максимуму за чотири роки.

“Європа повертається назад у минуле”, — зазначив на конференції керівник відділу досліджень Noble Родріго Ечеверрі.

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок під тиском очікувань зниження світового попиту та зміцнення долара США напередодні потенційно значного підвищення процентної ставки, хоча занепокоєння щодо пропозиції обмежили падіння.

Нафта також зазнала тиску через прогнози зниження попиту, наприклад, прогноз Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня про те, що в четвертому кварталі зростання попиту буде нульовим.

Варто зазначити, що погрози президента РФ Володимира Путіна повністю припинити постачання енергоресурсів на Захід через поглиблення протистояння навколо України може виявитися для РФ “палицею з двома кінцями”. Адже, якщо ЄС продовжить свій план щодо відмови від російської енергії, це також зашкодить Росії, зазначили аналітики.

Російський стратегічний документ, з яким ознайомилось агентство Reuters, окреслює “обмеження та ризики” для енергетичного сектору конфлікту, включаючи ефективне субсидування внутрішньої енергії міжнародними споживачами. Відтак, якщо ЄС відмовиться від російського газу до 2027 року, то до 2030 року доходи бюджету РФ впадуть на 400 мільярдів рублів (6,55 мільярда доларів) щорічно, йдеться в документі “Про стратегічні напрями діяльності в нових умовах на період до 2030 року”.