Припинення постачання газу з Росії ставить під загрозу роботу телекомунікаційних операторів у Європі, саме це змушує їх шукати резервні шляхи, аби не допустити відключень зв’язку.

Про це повідомляє Reuters.

Відтак рішення Росії припинити постачання газу основним маршрутом в Європу після повномасштабного вторгнення в Україні збільшило ймовірність дефіциту електроенергії. Наприклад у Франції ситуація погіршується через зупинку кількох атомних електростанцій на ремонт.

Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима стане випробуванням для телекомунікаційної інфраструктури Європи, що змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.

“У багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільного зв’язку”, – зазначається у повідомленні.

Європейські країни, що звикли до безперебійного електропостачання, переважно не мають генераторів резервного живлення на тривалі періоди часу. В Європі знаходиться майже півмільйона телекомунікаційних веж, більшість з яких мають резервні батареї, яких вистачає на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

У Франції, наприклад, постачальник електроенергії Enedis (входить в EDF), пропонує за найгіршого сценарію вдатися до відключень електроенергії на період до двох годин. Відключення не стосуватимуться лікарень, поліції, уряду тощо.

Телекомунікаційні компанії Швеції та Німеччини також висловили занепокоєння щодо дефіциту електроенергії. Шведський телеком-регулятор PTS працює з операторами та іншими держустановами й обговорює сценарії на випадок нормування електроенергії, а також купує пересувні заправні станції й мобільні базові станції.

Натомість італійське телекомунікаційне лобі прагне, щоб мобільна мережа була виключена з будь-яких відключень електроенергії, і тому обговорення цього питання планується з новим урядом Італії.

Крім того, виробники телекомунікаційного обладнання Nokia й Ericsson співпрацюють з операторами мобільного зв’язку, щоб модернізувати обладнання та зменшити використання зайвої енергії.