Європа має можливість взяти COVID-19 під контроль – ВООЗ

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

Як підкреслив спеціаліст, наразі рівень захворюваності хоч і високий, проте поступово починає стабілізуватися. Цьому сприяє збіг 3 факторів: сезонна пауза, високий рівень вакцинації та менший ступінь тяжкості варіанту Omicron.

“Цей контекст, якого ми досі не мали під час цієї пандемії, дає нам можливість на тривалий період спокою та набагато вищий рівень захисту населення від будь-якого повторного сплеску передачі, навіть із більш вірулентним варіантом. Цей період більш високого захисту слід розглядати як “перемир’я”, яке може принести нам міцний мир” за низки умов”, – зазначив голова Європейського бюро ВООЗ.

Це означає, що наразі країни Європи повинні продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуючись на вразливих групах населення. Особливо це стосується країн з низьким рівнем вакцинації, адже там зростає кількість шпиталізації. Також велику роль грає відстежування появи нових штамів хвороби і пропагування важливості носіння масок та дотримання соціальної дистанції.