Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції ФРН, представило позиційний документ про розворот у зовнішньополітичній стратегії та відносинах з Росією. 23 січня співголова СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що Німеччина надто довго керувалася "політикою кооперації" з РФ, але війна, розв'язана цією країною проти України, означає, що тепер Європа має піклуватися про свою безпеку від Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше вважалося, що мир у Європі може бути забезпечений тільки разом із Росією, але не без неї, проте тепер це неможливо, акцентував він. У документі критично розглядається позиція партії останніх років і наголошується, що минулі зусилля політиків не завжди були успішними.

Як основна передумова миру та порядку тепер у документі називається “власна міць” Німеччини, під якою розуміються сильні громадські та політичні інститути, стійка економіка, а також військова міць. Відповідно до цього необхідно посилити військовий потенціал бундесверу, наголосили у документі.

На думку соціал-демократів, Німеччина має взяти на себе провідну роль у Європі, а Європа, своєю чергою, “має здебільшого розглядати саму себе як геополітичний актор”. У нинішній ситуації європейські країни раді підтримці США, але Європа має стати самостійнішою, пояснив Клінгбайль. Одночасно СДПН заявила про необхідність дотримання вимог НАТО, що передбачає військові витрати всіх країн альянсу на рівні щонайменше 2% ВВП.

Водночас, виступаючи на пресконференції, Клінгбайль не зробив чіткої заяви щодо позиції своєї партії щодо постачання Україні танків Leopard. Він нагадав, що канцлер ФРН Олаф Шольц у цьому питанні дотримується принципу тісної міжнародної кооперації та зазначив, що цей принцип повністю підтримує СДПН.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України соціал-демократи, які входили також до складу двох попередніх коаліційних урядів, зазнали різкої критики через їхню позицію щодо Москви та тісні зв’язки з Росією. Навесні федеральний президент Німеччини, ексглава МЗС Франк-Вальтер Штайнмайєр визнав власні помилки та помилки в політиці щодо Росії. Штайнмаєр також визнав невдачу “зі створенням загальноєвропейського дому за участю Росії” і спробою включити Росію “в спільну архітектуру європейської безпеки”.