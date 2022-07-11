Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Газопровід “Північний потік-1” транспортує 55 мільярдів кубометрів газу на рік з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. З 11 по 21 липня він проходитиме ремонт.
Європа побоюється, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу в Європу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму та посилить газову кризу, яка спонукала до надзвичайних заходів з боку урядів і до болісно високих рахунків для споживачів.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країні слід подумати про те, що Росія призупинить подачу газу через “Північний потік-1” після закінчення запланованого періоду ремонту.
“З огляду на модель, яку ми бачили, зараз не було б дуже дивним, якби була знайдена якась маленька технічна деталь, і тоді вони могли б сказати: «Тепер ми більше не можемо це ввімкнути”, — сказав він.
Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув заяви про те, що Росія використовує нафту і газ для здійснення політичного тиску, заявивши, що зупинка технічного обслуговування була регулярною, запланованою подією, і що ніхто не “вигадував” ніяких ремонтів.
Існують інші великі трубопроводи з Росії до Європи, але потоки поступово зменшуються, особливо після того, як Україна зупинила один маршрут транзиту газу в травні, звинувативши втручання окупаційних російських військ.
Росія повністю припинила постачання газу кільком європейським країнам, які не виконали її вимоги щодо оплати в рублях.
“Останні кілька місяців показали одну річ: Путін не знає табу. Тому не можна виключати повного припинення поставок газу через газопровід «Північний потік”, — сказав Тімм Келер, керуючий директор німецької промислової асоціації Zukunft Gas.
- Нагадаємо, у суботу міністр природних ресурсів Канади заявив, країна поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу “Північний потік-1”.
- Вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.
- З 15 червня Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід. Згідно з даними, постачання припинено через” переривання фізичного потоку між Францією та Німеччиною”.
- 16 червня російський “Газпром” повідомив про чергове скорочення постачання газу до Європи газопроводом “Північний потік-1”. У Німеччині такі дії РФ викликали занепокоєння.
- Раніше голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що Росія може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.