Найбільший трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, сьогодні розпочинає щорічне технічне обслуговування, причому очікується, що потік припиниться на десять днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що закриття може бути продовжено через на війну в Україні.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Газопровід “Північний потік-1” транспортує 55 мільярдів кубометрів газу на рік з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. З 11 по 21 липня він проходитиме ремонт.

Європа побоюється, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу в Європу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму та посилить газову кризу, яка спонукала до надзвичайних заходів з боку урядів і до болісно високих рахунків для споживачів.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країні слід подумати про те, що Росія призупинить подачу газу через “Північний потік-1” після закінчення запланованого періоду ремонту.

“З огляду на модель, яку ми бачили, зараз не було б дуже дивним, якби була знайдена якась маленька технічна деталь, і тоді вони могли б сказати: «Тепер ми більше не можемо це ввімкнути”, — сказав він.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув заяви про те, що Росія використовує нафту і газ для здійснення політичного тиску, заявивши, що зупинка технічного обслуговування була регулярною, запланованою подією, і що ніхто не “вигадував” ніяких ремонтів.

Існують інші великі трубопроводи з Росії до Європи, але потоки поступово зменшуються, особливо після того, як Україна зупинила один маршрут транзиту газу в травні, звинувативши втручання окупаційних російських військ.

Росія повністю припинила постачання газу кільком європейським країнам, які не виконали її вимоги щодо оплати в рублях.

“Останні кілька місяців показали одну річ: Путін не знає табу. Тому не можна виключати повного припинення поставок газу через газопровід «Північний потік”, — сказав Тімм Келер, керуючий директор німецької промислової асоціації Zukunft Gas.