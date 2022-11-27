Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі у Twitter.
26 листопада до України прибули одразу два прем’єр-міністри з європейських країн — очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо. Моравецький того дня вшанував жертв Голодомору покладанням квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.
Представники країн з українськими колегами обговорили спільні зусилля на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже понад дев’ять місяців.
Моравецький засвідчив непохитну підтримку урядом Польщі нашої держави у протистоянні російському агресору.
Він також наголосив, що Європа винна в тому, що надто довго ігнорувала наростання загрози з боку РФ. Тепер, переконаний міністр Польщі, зволікати з допомогою Україні не можна.
“Європа надто пізно побачила російську загрозу. Тепер не варто так довго чекати, щоб допомогти Україні. Ця війна закінчиться, коли ми повернемо кожен будинок і школу, кожну лікарню і кожну дорогу”, – наголосив Моравецький.
🇺🇦 🇵🇱 🇱🇹 Premier @MorawieckiM podczas spotkania #TrójkątLubelski w #Kijów: Europa zauważyła zagrożenie ze strony Rosji zbyt późno. Teraz nie należy czekać tak długo na to, by pomóc Ukrainie. Ta wojna skończy się, gdy odzyskamy każdy dom i szkołę, każdy szpital i każda drogę. pic.twitter.com/tqHnVqIIhz
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022
- Під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Україні прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписав декларацію про підтримку вступу України в Європейський Союз та НАТО.
- 26 листопада президент Польщі Анджей Дуда вшанував день пам’яті мільйонам жертв Голодомору в Україні й зазначив, що вічна ганьба послідовникам масштабного голоду, які зараз бомблять українські міста.
- 15 листопада, під час масованого обстрілу РФ території України, пролунали вибухи й на території Польщі. У ЗМІ спершу повідомили, що вибухи спричинили дві ракети, які потрапили у польське село Пшеводув, однак у ході слідства було встановлено, що на територію Польщі потрапила лише одна ракета.
- 70% поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.