Прем’єр - міністр Фінляндії Санна Марін відреагувала на вимоги Кремля про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва жадає підписати з НАТО та США.

Про це вона заявила в інтерв’ю телерадіокомпанії Yle.

“Очевидно, що Європа не може погодитися з уявленнями Росії про її сфери впливу. Нас не можна виключати із переговорів” – сказала Марін.

Також, вона додала, що Сполучені Штати вже заявляли, що не будуть спілкуватись з Росією тет – а – тет, а лише разом зі своїми партнерами.

“Тобто з боку США є запевнення, що ситуація розглядатиметься спільними силами. Європа теж дотримується такої думки: ми сидітимемо за столом переговорів” – сказала прем’єрка.

Крім того, вона додала, що Фінляндія самостійно відповідає за свою оборону та безпеку та за всі пов’язані з ними рішення.

“Тому нам потрібно ясно дати зрозуміти, що якщо Росія продовжуватиме діяти агресивно щодо України, то це матиме наслідки. Ми відкрито заявляли про це на засіданні Європейської ради вустами 27 країн — членів ЄС. Якщо Росія розширюватиме свої агресивні дії щодо України, на неї чекають серйозні наслідки” – заявила прем’єрка Фінляндії.