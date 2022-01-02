Згідно з даними Ресурсного центру Джона Хопкінса щодо коронавірусу, у Європі вже понад 100 мільйонів випадків зараження COVID-19 з початку пандемії майже два роки тому.

Про це повідомляє американське видання “Голос Америки”.

В усьому світі було зареєстровано майже 290 мільйонів випадків захворювання.

Майже 5 мільйонів випадків у Європі зафіксовано протягом минулого тижня, деякі країни побили свої рекорди з кількості захворювань у зв’язку з поширенням варіанта Omicron.

Понад 1 мільйон із цих випадків зареєстровано у Франції, яка приєдналася до США, Індії, Бразилії, Великої Британії та Росії – переліку країн, у яких з початку пандемії виявлено понад 10 млн випадків інфікування COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я Індії заявило про 22 775 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксованих 1 січня, серед яких варіантом Omicron – 1 431. Однак, спеціалісти переконані, що ці показники дуже занижені.

Спеціалісти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії вважають, що Omicron ще завдасть удару та випробує на міцність системи охорони здоров’я.

Згідно з даними Ресурсного центру Джона Хопкінса, у світі було зроблено 9,1 мільярда щеплень.