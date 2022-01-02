Про це повідомляє американське видання “Голос Америки”.
В усьому світі було зареєстровано майже 290 мільйонів випадків захворювання.
Майже 5 мільйонів випадків у Європі зафіксовано протягом минулого тижня, деякі країни побили свої рекорди з кількості захворювань у зв’язку з поширенням варіанта Omicron.
Понад 1 мільйон із цих випадків зареєстровано у Франції, яка приєдналася до США, Індії, Бразилії, Великої Британії та Росії – переліку країн, у яких з початку пандемії виявлено понад 10 млн випадків інфікування COVID-19.
Міністерство охорони здоров’я Індії заявило про 22 775 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксованих 1 січня, серед яких варіантом Omicron – 1 431. Однак, спеціалісти переконані, що ці показники дуже занижені.
Спеціалісти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії вважають, що Omicron ще завдасть удару та випробує на міцність системи охорони здоров’я.
Згідно з даними Ресурсного центру Джона Хопкінса, у світі було зроблено 9,1 мільярда щеплень.
- Нагадаємо, результати шести дослідницьких груп свідчать про те, що цей варіант COVID-19 більше розмножується в горлі і викликає менш серйозні захворювання
- Також вчені дійшли до висновку, що аби організм сформував стійкий імунітет від коронавірусної хвороби, щороку необхідно буде, як мінімум, двічі вакцинуватися. Найкраще — тричі.