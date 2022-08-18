За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.

Про це повідомляє Politiko.

Згідно з новими даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи не пропонували Україні нових двосторонніх військових зобов’язань — це сталось вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Це свідчить про те, що попри історичні зміни в оборонній політиці Європи, військова допомога Україні може зменшитись саме тоді, коли українська армія починає вирішальний контрнаступ.

Останні дані, які надходять від Кільського інституту світової економіки, який від 24 лютого 2022 року відстежує військову підтримку України, ілюструють тезу, яку неодноразово озвучували українські посадовці та військові: великі держави Європи не встигають за військовою допомогою, яку Київ отримує від США, Польщі та Великої Британії. Цю ж тезу останні часом також почали повторювати і деякі члени Європейського парламенту.

Крістоф Требеш, керівник групи, яка відстежує допомогу Україні, сказав, що дані організації свідчать, що з кінця квітня Європа поступово зменшує свої зобов’язання щодо надання військової підтримки Києву.

“Пори те, що війна вступила у критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися”, – сказав він.

Минулого тижня європейські лідери зустрілись у Копенгагені, аби зібрати нову допомогу для України. Загалом було зібрано 1,5 млрд євро на військову підтримку України. Однак, як зауважив Требеш, ця сума “мізерна” у порівнянні з тими, які були зібрані на інших подібних конференціях.

На думку Требеша, Європа повинна розглядати війну в Україні так само серйозно, як вони розглядали кризу у єврозоні та пандемію коронавірусу. Ці дві події сприяли тому, що Європа направила сотні мільярдів на заходи екстренного фінансування.

Зокрема, як пояснив Требеш, фонд ЄС для боротьби з наслідками пандемії COVID-19 охоплює близько 800 млрд євро у вигляді позик та грантів. Що стосується загальної військової допомоги Україні, то вона складає лише невелику частину від цієї суми.

“Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту”, ​​— сказав він.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс нещодавно заявив Politiko, що такі країни, як Франція та Німеччина, повинні зробити більше, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

“Якщо ми хочемо, щоб війна якнайшвидше закінчилася, вони повинні запитати себе, чи достатньо вони роблять” – сказав він.

Пабрікс закликав європейські країни надати таку допомогу, яка буде пропорційною тій допомозі, яку Україні надали деякі країни центральної Європи, зокрема Польща, Словаччина, Чехія.

Колишній голова оборони Естонії Ріхо Террас, а нині член Європейського парламенту, сказав, що Європі потрібно “прокинутися”, стверджуючи, що миру не буде до перемоги над Росією.

“Сотні українців гинуть щодня, не лише солдати, а й жінки та діти. Люди насправді не розуміють, що у нас війна”, – заявив він.

До прикладу, Німеччину не одноразово звинувачували у повільних поставках озброєння, зокрема обміну танками з іншими країнами. Мовиться про програму, згідно з якою Німеччина надає свої танки іншим країнам Європи, а вони взамін віддають Україні свої радянські танки. У відповідь Берлін захищав свій підхід і неодноразово вказував на регулярні поставки зброї Україні.

Даніель Фіотт, європейський оборонний аналітик з Vrije Universiteit Brussel, сказав, що обіцянки нічого не означають, якщо їх вчасно не реалізовують.

“Україні потрібне обладнання, а не гаряче повітря”, – сказав він.

Фіотт стверджував, що найближчі тижні та місяці перевірять політичну та економічну довіру до Європи.

“Ми повинні сподіватися, що європейські виробники зброї зможуть впоратися зі зростаючим попитом, але ми також повинні сподіватися, що уряди не будуть перешкоджати поставкам, коли військова техніка стане доступною”, – сказав він.