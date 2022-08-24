Через шість місяців після того, як РФ повномасштабно вдерлася до України, відповідь Заходу на кризу залишається сильною та в основному єдиною – на подив багатьох.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Попри роки розриву відносин за часів колишнього президента США Дональда Трампа та пандемії Covid-19, трансатлантичному альянсу вдалося об’єднатися та досягти домовленостей щодо фінансової підтримки та пожертвування зброї Києву, згоди щодо припинення використання російської енергетики, а також санкцій, спрямованих на президента РФ Володимира Путіна та його оточення.

Однак, оскільки протистояння досягає свого півріччя, офіційні особи по всій Європі стурбовані тим, що консенсус може розвалитися, оскільки континент вступає в похмуру зиму зростання цін на харчові продукти, обмеження енергії для опалення будинків і реальну можливість рецесії.

Західні офіційні особи та дипломати говорили з CNN на умовах анонімності, щоб відверто описати важливе збереження єдності серед урядів.

З огляду на можливий смак більш драконівських заходів у майбутньому у Берліні вимкнули освітлення пам’ятників, щоб заощадити електроенергію, а французьким магазинам наказали тримати двері зачиненими, поки ввімкнено кондиціонер, інакше їм загрожує штраф.

Президенту України Володимиру Зеленському, який захопив уяву Заходу та розпалив країни, щоб підтримати його військові зусилля, може бути важче привернути увагу його колег-європейських лідерів, оскільки війна затягується.

Як зазначив науковий директор Центру досліджень конфліктів Кейр Джайлс, що реальна проблема полягатиме в тому, щоб змусити Захід дотримуватися своїх обіцянок у довгостроковій перспективі.

Зимова паливна криза — це те, про що європейські посадовці та дипломати думають щодня, оскільки на РФ припадає близько 55% загального імпорту газу в Європу.

Європейські країни також мають жагу до російської нафти, майже половина російського експорту нафти йде на континент. Згідно з повідомленнями, у 2021 році ЄС імпортував 2,2 мільйона барелів сирої нафти на день.

“У Європейському Союзі це буде дуже важко, і ми повинні спробувати дотримуватися нашої обіцянки відрізати РФ, коли мовиться про будь-які прибутки від газу та інших джерел”, — пояснив високопоставлений європейський дипломат, маючи на увазі угоду, укладену між країнами ЄС щодо скорочення споживання російського газу на 15%.

Однак цю угоду критикували за добровільність, і посадовці побоюються, що коли тиск посилиться, деякі країни ЄС просто не будуть виконувати свою роль.

Офіційні особи також побоюються, що західна стратегія озброєння українців стає короткостроковим розв’язанням довгострокової проблеми: війни без чіткої кінцевої точки.

Французька зброя зараз на полі бою в Україні, тоді як Німеччина порушила десятиліття пацифістської політики, щоб збільшити власні витрати на оборону та відправити зброю, хоча її критикували за те, що транспортування цієї зброї займає більше часу, ніж потрібно.

“Спочатку реакція Заходу була жорсткішою, ніж очікувала РФ. Тактично Кремль багато помилився. Політично було досить легко згуртуватися за Україну та надати аргументи для пожертвування зброї та готівки”, — пояснив представник НАТО CNN.

Крім економічних і військових витрат, які впливають на щедрість Заходу, існує також серйозне занепокоєння, що світ починає відчувати втому від війни, оскільки конфлікт стагнує.

“Ще в лютому було легко підхопити антипутінський вагон. Зараз війна перебуває на нудній стратегічній стадії. Менше щоденних здобутків і втрат і менше можливостей для фото”, — зазначив дипломат НАТО.

Звичайно, зауважили у CNN, країни просто так не припинять свою підтримку. Але це може призвести до того, що країни змінять параметри того, який саме результат вони підтримують.

Деякі західноєвропейські країни, особливо Німеччина та Франція, публічно заявили, що між Заходом і Москвою має існувати діалог. Президент Франції Емманюель Макрон неодноразово заявляв, що вважає, що в якийсь момент між РФ та Україною потрібно буде провести переговори, тоді як канцлер Німеччини Олаф Шольц зазнав критики за неоднозначні повідомлення про російський газ і нещодавно щодо того, чи повинна Європа забороняти росіянам отримання туристичних віз.

“Чи всі ми все ще маємо однакові погляди на кінцеву гру? Це просто повернення до кордонів до повномасштабного вторгнення РФ? Чи це повернення до 2014 року, до того, як РФ анексувала Крим? І чи будемо ми мати справу з Путіним після війни або йому доведеться піти у відставку”, – запитує європейський дипломат. “Це довгострокові питання, які ми повинні ставити, але не ставимо. Краще не ставити ці питання прямо зараз”.

Наступні кілька місяців будуть найважчими для європейських країн з початку війни. Громадяни відчують скорочення вартості життя на всьому континенті. Деяким доведеться робити вибір між опаленням будинків і харчуванням. Ця криза сталася через те, що багато європейських країн вже прийняли тисячі українських біженців. На цьому тлі політичним лідерам важко виправдати витрати коштів і енергії на підтримку далекої країни, особливо коли деякі з їхніх громадян можуть відчувати, що вони були достатньо щедрими.

Кілька західних офіційних осіб висловили CNN свою стурбованість тим, що в якийсь момент політичні лідери можуть вирішити, що найкраще – це посередництво в досягненні мирної угоди та підірвати бажану Україною кінцеву гру, яка змушує російські війська повернутися до попередніх кордонів.

“У деяких колах зростає занепокоєння тим, що якщо Україна, здається, втрачає позиції перед РФ, це може прискорити заклики до врегулювання шляхом переговорів. Зеленський повинен продовжувати творити свою PR-магію та поширювати повідомлення про те, що Україна все ще досягає прогресу, бореться і потребує зброї”, – наголосила CNN директорка Центру досліджень РФ, Європи та Азії Тереза ​​Феллон.

Це буде критично важливо, зазначила вона, оскільки багато основних союзників також переживають бурхливі політичні періоди вдома. В Італії відбудуться вибори, у Сполученому Королівстві буде новий прем’єр-міністр, а в Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори, які можуть визначити решту першого терміну президента Джо Байдена на посаді.

Попри те, що Захід може розумно поплескати себе по плечу за свою першу відповідь на кризу, ситуація ось-ось стане набагато складнішою. Більшість посадовців визнають, що ніхто не має уявлення про те, чим закінчиться цей конфлікт. І хоча більшість хотіли б, щоб Україна досягла своїх цілей у протистоянні з Путіним та витіснила його зі своєї країни, їхню справжню рішучість ще належить повністю перевірити.

І жалюгідна правда полягає в тому, зауважили у CNN, що якщо настане час, домовленість про мир за участю Путіна може не викликати занепокоєння у країн, які не мають спільного кордону з РФ і, відверто кажучи, не бачать Москву як єдину причину такої екзистенційної кризи.