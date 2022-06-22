Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що Росія може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.

Про це повідомили в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, чим ближче зима, то тим більше країни розуміють наміри РФ. Останнім часом Москва зменшила обсяги постачання газу. Фатіх Бірол вважає, що Кремль застосував такий важіль тиску, щоб не дати європейцям заповнити їхні газові сховища. Відповідно це зроблено для того, щоб підсилити свої важелі впливу в зимові місяці.

Голова IEA закликав уряди зменшити попит на газ. Також він порадив зберегти роботу старих атомних електростанцій, які планували відключити.

“Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, попри побоювання щодо зростання викидів вуглецю”, – додав Бірол.

Міжнародне енергетичне агентство наприкінці минулого року одним з перших офіційних органів звинуватило Росію в маніпулюванні постачання газу в ЄС перед вторгненням в Україну. Німеччина, Швеція, Данія, Австрія та Нідерланди оголосили про перший етап планів на випадок надзвичайної ситуації для збереження постачання газу.