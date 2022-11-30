Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європа має збільшити присутність на Західних Балканах. Таке потрібно для обмеження впливу Росії.

Про це повідомило Reuters.

Італійський міністр зробив заяву перед початком другого дня зустрічей НАТО в Бухаресті. За його словами, для миру важлива стабільність на Західних Балканах.

“Ми повинні зупинити росіян на Західних Балканах, нам потрібно більше Європи”, — сказав італійський міністр.

Він додав, що необхідно захистити держави на Західних Балканах і поруч з Україною. Міністр наголосив, що в цей момент важливо працювати разом, бо для Росії буде сильним сигналом єдність Європи.

ЄС має намір сприяти підвищенню стійкості та зміцненню миру серед країн Західних Балканів. Зокрема не вибачати РФ спроби втручатися в економічне або політичне життя регіону.

Жозеп Боррель заявляв, що майбутнє регіону тісно пов’язано з Євросоюзом. Крім того, він має перспективу входження до ЄС. Блок сприяє відновленню політичного діалогу між Белградом (Сербія) та Приштиною (Косово).

У регіоні підвищився російських вплив, зокрема гра на етнічних суперечностях та на важкій спадщині країн регіону. Йдеться про жорстоку війну після розпаду колишньої Югославії.