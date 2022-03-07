Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає постачання енергоносіїв із РФ важливим для повсякденного життя ФРН. Тому вони і не входять до санкцій.

Про це повідомляє видання Die Welt.

“Наразі немає іншого способу забезпечити постачання енергії до Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості”, – заявив Шольц.

Він зазначив, що енергопостачання має істотне значення для послуг, що становлять спільний інтерес, та для повсякденного життя громадян ЄС.

За його словами, Європа навмисно вивела постачання енергоносіїв із РФ з-під санкцій. Наразі кроки розроблені так, щоб сильно вдарити по РФ і бути стійкими у довгостроковій перспективі.

Водночас канцлер наголосив, що федеральний уряд та його партнери в Європейському Cоюзі та за його межами вже кілька місяців працюють “на повну потужність” над розробкою альтернативних джерел енергії, зазначивши, що цей процес не може відбутись за один день.