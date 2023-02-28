Майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити в Україну танки німецького виробництва, деякі країни виявили, що їхні танки насправді не працюють або не мають запасних частин.

Про це повідомляє The New York Times.

Крім того, політичні лідери наштовхнулися на неочікуваний опір у власних коаліціях і навіть з боку міністерств оборони, а деяким арміям довелося звільнити інструкторів, аби навчити українських солдатів користуватися танками старих зразків.

Боротьба за надання “леопардів” Україні, яка переживає бойові дії, є найяскравішим проявом реальності, яку Європа довгий час ігнорувала, вважаючи, що сухопутна війна залишилася в минулому. За словами NYT, коли Росія розпочала найбільшу сухопутну війну на континенті з часів Другої світової війни, Європа була вкрай неготова.

Натяки на проблему з’являлися неодноразово після того, як рік тому Росія вдерлася в Україну через брак зброї та боєприпасів. Але тепер, коли Німеччина та її союзники тижнями намагалися зібрати достатньо Leopard 2, щоб поповнити два батальйони танків — загалом 62 машини — масштаби їх труднощів стали ще очевиднішими.

Тижнями канцлер Олаф Шольц протистояв інтенсивному громадському тиску з боку українських лідерів, європейських політиків та експертів з питань безпеки, аби надати Києву танки та дозволити іншим країнам надіслати свої власні Leopards, попри побоювання Німеччини, що це може бути сприйнято Росією, як ескалація НАТО.

Можливо, “леопардів звільнили”, але їх мало. Тому, деякі країни, які вимагали дозволу відправити їх в Україну, відчувають труднощі або передумали.

Європа має приблизно 2 000 танків Leopard 2 різних моделей. Вони є одними з найбільш часто використовуваних основних бойових танків на всьому континенті.

Наразі невідомо, яка країна ремонтуватиме чи замінятиме “леопардів”, якщо раптом вони вийдуть з ладу.

“Очевидно, що були деякі країни — і я не буду називати імена, — але у нас були деякі нації, які воліли ховатися за Німеччиною. Сказати: ми б із задоволенням, якби нам дозволили. Але коли ми дозволили, вони нічого не зробили”, — сказав заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки.

У приватному порядку багато німецьких і європейських посадовців, які беруть участь у перемовинах про постачання танків, кажуть, що ситуація складніша. Річ не лише в тому, що країни не бажають виконувати свої обіцянки, а в тому, що вони зіткнулися з тим наскільки це виявилося непросто.

Країни Північної Європи, такі як Швеція, яка довго наполягала на постачанні Leopard, але в п’ятницю запропонувала лише до 10, стикнулася з несподіваною проблемою. Хоча політики та представники громадськості держави прагнуть запропонувати Україні танки, військові — ні.

Протягом десятиліть європейські країни, які користувалися “дивідендом миру” після холодної війни, вважали війну пережитком минулого, регулярно скорочуючи фінансування армії й тепер, як правило, захищають те, що у них залишилося.

У НАТО такі війська іноді називають “арміями бонсай” на честь мініатюрних дерев.

ДОВІДКА. Leopard – німецький танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (разом з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams).

Leopard є одним з найдорожчих танків світу та має високу надійність і відмінну вогневу міць.