Скорочення постачання російського газу змушує Європу використовувати запаси блакитного палива, які зазвичай використовуються взимку, у пік опалювального сезону. За інформацією експертів, енергокриза в регіоні починає загострюватися.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Дані Gas Infrastructure Europe свідчать про те, що зараз енергетична криза в регіоні загострюється. Рівень блакитного палива в сховищах уперше з середини квітня зменшився. Уточнюється, що станом на 14 червня європейські сховища були заповнені приблизно на 52 %. Зазначається, що в цей час оператори зазвичай починають поповнювати сховища.

Водночас газові ф’ючерси стають дедалі дорожчими.

У разі, якщо “Північний потік-1” буде повністю перекрито, Європа не зможе забезпечити той рівень запасів, якого заплановано досягти до початку опалювального сезону в листопаді. Запаси регіону можуть закінчитися до січня.

Зауважується, що скорочення постачання з РФ, яке Німеччина назвала політично вмотивованими, збіглося проблемами на підприємстві з виробництва скрапленого природного газу в США, що є одним із ключових постачальників Європи. Це означає, що менше палива також буде надходити до країн ЄС з-за Атлантики, прогнозують експерти.