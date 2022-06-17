Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
Дані Gas Infrastructure Europe свідчать про те, що зараз енергетична криза в регіоні загострюється. Рівень блакитного палива в сховищах уперше з середини квітня зменшився. Уточнюється, що станом на 14 червня європейські сховища були заповнені приблизно на 52 %. Зазначається, що в цей час оператори зазвичай починають поповнювати сховища.
Водночас газові ф’ючерси стають дедалі дорожчими.
У разі, якщо “Північний потік-1” буде повністю перекрито, Європа не зможе забезпечити той рівень запасів, якого заплановано досягти до початку опалювального сезону в листопаді. Запаси регіону можуть закінчитися до січня.
Зауважується, що скорочення постачання з РФ, яке Німеччина назвала політично вмотивованими, збіглося проблемами на підприємстві з виробництва скрапленого природного газу в США, що є одним із ключових постачальників Європи. Це означає, що менше палива також буде надходити до країн ЄС з-за Атлантики, прогнозують експерти.
- Як стало відомо раніше, Росія значно скоротила постачання газу до Європи, а в Німеччині це назвали попереджувальним сигналом.
- Також повідомлялося, що Франція перестала отримувати російський газ трубопроводом через переривання фізичного потоку між Німеччиною та Францією.
- Також Німеччина закликала населення до економії у зв’язку зі скороченням постачання блакитного палива Росією.