Про це повідомляє The Guardian.
“Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні”, — зазначив представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.
Найвища температура повітря зафіксована в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, вона досягла 24,7 градусів. Це максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.
У Сеговії, недалеко від Мадрида, була зафіксована температура 22,7 градусів — найвища з 1920 року. А в сусідній Авілі повітря досягло 20,2 градусів — це найвищий рівень з 1983 року.
Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.
Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д’ампеццо і Курмайор, буде коливатися від 13 до 15 градусів.
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