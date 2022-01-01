Європейські країни зустріли аномально теплий Новий рік. Температура повітря в деяких країнах досягла відміток, які зазвичай фіксують у квітні.

Про це повідомляє The Guardian.

“Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні”, — зазначив представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.

Найвища температура повітря зафіксована в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, вона досягла 24,7 градусів. Це максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.

У Сеговії, недалеко від Мадрида, була зафіксована температура 22,7 градусів — найвища з 1920 року. А в сусідній Авілі повітря досягло 20,2 градусів — це найвищий рівень з 1983 року.

Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.

Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д’ампеццо і Курмайор, буде коливатися від 13 до 15 градусів.