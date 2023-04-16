Про це сповіщає The Financial Times.

Повідомляється, що євродепутати у Брюсселі планують втілити низку пропозицій, пов’язаних зі зміною правил використання штучного інтелекту.

Відтак, до заходів, які, ймовірно, будуть запроваджені, належить зобов’язання розробників ChatGPT повідомляти, чи використовуються для навчання моделей ШІ дані, захищені авторським правом. Це, своєю чергою, дозволить розробникам контенту вимагати оплату.

Наголошено, що раніше компанія Getty Images заявила, що програма Stability AI незаконно використовувала її зображення, захищені авторським правом. Крім того, графічні дизайнери та художники США подали колективні позови проти Stability AI та інших компаній після того, як встановили, що їхні роботи також використовувалися у навчанні ШІ без згоди митців.

Як зазначається, у Європарламенті прагнуть, щоб відповідальність за незаконне використання програм ШІ несли розробники, такі як OpenAI, замість невеликих компаній, які звертаються до їхніх послуг.

Спірною є пропозиція європарламентарів заборонити використання системи розпізнавання осіб у громадських місцях.

Як пояснили у виданні, закон про штучний інтелект ЄС планує ухвалити до кінця 2024 року.