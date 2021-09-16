Європейський парламент затвердив резолюцію про відносини з Росією. Документ, зокрема, закликає посилити санкційний тиск.

Текст резолюції опубліковано на сайті Європарламенту.

Резолюцію підтримали 494 євродепутати. Водночас 103 виступили проти, а 72 – утрималися.

У документі зазначається, що Росія під керівництвом Володимира Путіна – “найбільший виклик для європейської безпеки”.

В оприлюдненій резолюції містяться основні положення. Наголошується, що головним інтересом ЄС є “свобода, стабільність і мир” в Європі та за її межами, однак їм загрожує “агресивна політика російської влади”. Як приклад зазначають анексію Криму, порушення територіальної цілісності України, Грузії та Молдови.

Крім того, Європарламент рекомендує зменшити енергозалежність країн ЄС від російського газу, нафти та іншої сировини, поки при владі залишається Володимир Путін.

Євродепутати наголошують, що ЄС “має посилити свої можливості вводити санкції проти російської влади, російських олігархів, соратників президента Путіна і членів їх сімей за порушення прав людини”.

Також у Європарламенті підкреслили, що розуміють відмінність між російським народом і владою РФ. При цьому режим Путіна називають “авторитарною клептократією, яку очолює довічний президент, оточений олігархами”.

“Всі критичні заходи, запропоновані в цій рекомендації, спрямовані на режим президента Путіна, а також його кримінальні дії й антидемократичну політику”, – наголошується в документі.

Європарламент рекомендував Євросоюзу розробити всеосяжну стратегію щодо Росії.

“ЄС повинен фундаментально реформувати свою зовнішню політику, щоб гідним довіри чином демонструвати свої амбіції як впливового глобального гравця”, – йдеться у резолюції.

Зазначається, що для цього ЄС, зокрема, радять зміцнити свою оборону і посилити співпрацю між розвідками його держав-членів.

Європарламент також радить посилити безпекову, військову, розвідну та кібербезпекову підтримку України, Молдови та Грузії, а також подумати про надання їм “оборонного обладнання”.