Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Так, на пленарному засіданні було прийнято новий регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів.

“За” проголосували 546 членів Європейського парламенту, проти 93 та 51 утримались (щодо сертифікатів для громадян ЄС); 553 “за”, проти 91 та 46 утрималися (щодо сертифікатів для громадян третіх країн).

Запровадження сертифікатів має забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії коронавірусу.

Основні положення політики ЄС щодо COVID-сертифікатів наступні:

• Усі країни-члени Євросоюзу прийматимуть сертифікати, що підтверджують вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат тесту або одужання від COVID-19.

• Сертифікати мають сприяти вільному пересуванню та поступовому скасуванню COVID-обмежень.

• Документ буде застосовуватися з 1 липня 2021 року та діятиме протягом 12 місяців.

• Сертифікат буде видаватися національними органами країн безкоштовно.

• Він буде доступний у цифровому і паперовому форматі (залежно від вибору одержувачів) та міститиме QR-код з цифровим підписом.

• Усі персональні дані повинні оброблятися відповідно до регламенту захисту даних. Сертифікати перевірятимуться в режимі офлайн, а особисті дані не зберігатимуться.

• Заохочується доступне тестування: 100 мільйонів євро Євросоюз планує виділити на придбання тестів.

“Документ засвідчує, що людина була щеплена проти COVID-19, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від інфекції. На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському Союзі, а також запобігти шахрайству та підробці”, – пояснили в Європарламенті.

Зазначається, що сам по собі сертифікат не буде передумовою для реалізації права на свободу пересування і “не буде вважатися проїзним документом”.

Під час міжінституційних переговорів депутати Європарламенту домовилися, що держави Євросоюзу не накладатимуть додаткові обмеження на поїздки для власників сертифікатів (такі як карантин, самоізоляція або тестування), “якщо вони не є необхідними та пропорційними для охорони здоров’я населення”.

Про подібні додаткові заходи слід повідомляти інші країни ЄС, якщо це можливо, за 48 годин. Водночас громадськість повинна отримувати повідомлення за 24 години.

Крім того, державам-членам ЄС рекомендовано забезпечити доступність тестування. На прохання Європарламенту Європейська комісія пообіцяла виділити 100 млн євро в рамках “Інструменту надзвичайної підтримки”, щоб держави-члени могли придбати тести для видачі цифрових COVID-сертифікатів.

Держави-члени ЄС також повинні вирішити, які зі схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцини приймати у сертифікатах (чи враховувати препарати, які поки що не схвалені регуляторним органом Євросоюзу).

Текст прийнятого Європарламентом документу ще мають офіційно ухвалити в Раді ЄС та опублікувати в Офіційному віснику для негайного набрання чинності та застосування з 1 липня 2021 року.