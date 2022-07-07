Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Це рішення Європейського Союзу ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Відповідно до інституційних процедур в ЄС, згадану пропозицію Європейської комісії ще має підтримати Рада Європейського Союзу. Лише після цього відповідне рішення набуде чинності.
Нагадаємо, що 1 липня 2022 року Європейська комісія оголосила рішення виділити Україні додаткові ресурси фінансової підтримки у сумі 1 млрд євро.
Кошти допомоги від ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб. А також на забезпечення фінансової стабільності в Україні.
Раніше повідомлялося про те, що Уряди Уельсу та Шотландії погодили виділення коштів на військову допомогу для України. Загальна сума допомоги – 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Уряд Сполученого Королівства надасть Україні до 10 млн фунтів стерлінгів. Велика Британія виділить кошти для ремонту української залізниці, аби полегшити вивезення зерна.