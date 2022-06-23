Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Рішення підтримали 529 голосами. Проти цього були 45 євродепутатів та 14 утрималися від голосування.

У резолюції закликали лідерів країн та урядів до надання двом державам, Україні та Молдові, статусу кандидата в ЄС “невідкладно”. Фінальне рішення щодо статусу ухвалять країни ЄС на саміті, який буде проходити 23-24 червня у Брюсселі.

Зазначимо, що 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Україна оперативно заповнила дві частини опитувальників обсягом у тисячі сторінок. На початку йшлося, що можливе приєднання України до ЄС за “спецпроцедурою”, але наша країна спершу має пройти необхідні кроки для того, щоб відповідати вимогам ЄС.

Вступ до ЄС передбачає п’ять етапів. Серед них – підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включення до офіційної програми розширення ЄС та подання заявки на вступ. Надалі мають надати статус кандидата на членство та, згодом, фактичний вступ.