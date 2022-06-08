Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на голову Комітету Європарламенту із закордонних справ Девіда Мак-Алістера.

Водночас Європарламент запропонував придбати для української сторони зброю для відбиття російської агресії. Парламентарі порадили забезпечити моніторинг застосування санкцій ЄС, аби зміцнити спроможність Єврокомісії з імплементації обмежувальних заходів.

“Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України. Ми рекомендуємо також забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоби зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів”, — сказав Мак-Алістер.

Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ зазначив, що чиновники окреслили вісім пунктів рекомендацій для учасників саміту ЄС. Усі вони пов’язані із ситуацією в Україні, зокрема, три – стосуються її інтересів.

Їх мають врахувати глави держав та уряди ЄС на зустрічі Європейської Ради 23-24 червня та під час наступного саміту НАТО у Мадриді 29-30 червня.