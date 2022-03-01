Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Що це означає?

Про це повідомляють в прямому етері “5 каналу”.

Схвалили резолюцію 637 голосами. Лише 13 євродепутатів виступили “проти” і ще 26 утрималися. Згідно з резолюцією, засуджуються дії Росії проти України. Також парламентарії вимагають вивести всі війська з української території. Зокрема вони вимагають від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Європарламент не має повноважень щодо ухвалення жодних рішень стосовно надання статусу кандидата та процесу вступу до ЄС. Рішення повністю залежить від держав-членів ЄС.

Тому голос Європарламенту є рекомендаційним. Він протягом багатьох років рекомендував надати Україні відповідний статус та розпочати переговори про вступ.

Зазначимо, що надання статусу кандидата члена в ЄС наближає Україну до безпосереднього вступу. До цього у 2014 році була підписана Угода про асоціацію, проте юридично вона не дає гарантії до вступу. Процес євроінтеграції передбачає чотири етапи: Угода, включення до програми розширення ЄС, подання заявки на вступ, отримання статусу кандидата в члени ЄС та вступ.