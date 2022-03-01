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Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Європейський парламент розглянув заявку України на вступ в Європейський Союз. Сьогодні прийняли резолюцію про надання Україні статусу кандидата.

Вівторок, 1 березня 2022, 14:12
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Фото: BBC

Про це повідомляється в прямому ефірі “5 каналу”.

Заявку на вступ підписав вчора президент України Володимир Зеленський. Її надіслали головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону. Для цього наша держава звернулася до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальною процедурою.

“Наш великий народ, наша унікальна європейська нація заслужили бути рівними серед рівних. Ми рятуємо і захищаємо сьогодні європейські цінності. І нагадуємо про них самим європейцям. Свобода! Права людини! Незалежність!” — наголосила Народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

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