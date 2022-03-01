Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Про це повідомляється в прямому ефірі “5 каналу”.
Заявку на вступ підписав вчора президент України Володимир Зеленський. Її надіслали головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону. Для цього наша держава звернулася до Євросоюзу щодо прискореного прийняття України за спеціальною процедурою.
“Наш великий народ, наша унікальна європейська нація заслужили бути рівними серед рівних. Ми рятуємо і захищаємо сьогодні європейські цінності. І нагадуємо про них самим європейцям. Свобода! Права людини! Незалежність!” — наголосила Народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.
- Європейський Союз проведе дебати щодо питання про вступ України до блоку.
- Раніше Президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.
- Також Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.