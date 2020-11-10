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Європарламент розкритикував Україну через відсутність прогресу в боротьбі з олігархами

Депутати Європарламенту у звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС розкритикували державу через нереформування судової системи та відсутність прогресу в боротьбі з олігархами.

Вівторок, 10 листопада 2020, 17:55

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

У вівторок, 10 листопада, депутати Європарламенту більшістю голосів (53 – за, 7 – проти, 8 – утрималися) ухвалили  звіт щодо виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Євродепутати зазначили, що Україна досягла прогресу у виконанні своїх зобов’язань у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та виборчих процедур.

Проте депутати ЄП мають і ряд зауважень. Зокрема, звернули увагу на необхідність провести ще низку реформ, виділивши в цьому ключі судову гілку влади як таку, що має найменший рівень довіри.

Також депутати виступили проти спроб владних структур здійснювати політичний тиск на незалежні економічні інститути та органи виконавчої влади. Вони висловили своє розчарування відсутністю прогресу в “демонтажі олігархій”.

ЄП також виступили за розробку механізмів контролю за виконанням Україною реформ, які б включали чіткі орієнтири та принципи обумовленості.

Теги: асоціація з ЄС, Судан, асоціація з ЄС, Європарламент, суд

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