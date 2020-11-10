Європарламент розкритикував Україну через відсутність прогресу в боротьбі з олігархами

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.
У вівторок, 10 листопада, депутати Європарламенту більшістю голосів (53 – за, 7 – проти, 8 – утрималися) ухвалили звіт щодо виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Євродепутати зазначили, що Україна досягла прогресу у виконанні своїх зобов’язань у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та виборчих процедур.
Проте депутати ЄП мають і ряд зауважень. Зокрема, звернули увагу на необхідність провести ще низку реформ, виділивши в цьому ключі судову гілку влади як таку, що має найменший рівень довіри.
Також депутати виступили проти спроб владних структур здійснювати політичний тиск на незалежні економічні інститути та органи виконавчої влади. Вони висловили своє розчарування відсутністю прогресу в “демонтажі олігархій”.
ЄП також виступили за розробку механізмів контролю за виконанням Україною реформ, які б включали чіткі орієнтири та принципи обумовленості.
- Раніше #Букви розповідали про останні спроби влади провести судову реформу та розбиралися в причинах, через які ці намагання не були вдалими.
- В жовтні Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) оприлюднила свої висновки щодо судової реформи президента Володимира Зеленського.