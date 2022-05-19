Європейський парламент ухвалив рішення скасувати на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.

Про це повідомили в пресслужбі Європарламенту.

Рішення підтримали 515 депутатів. Проти вступили 32 політики та ще 11 утрималися від голосування.

Скасування мита стосується промислової продукції, фруктів та овочів. Також рішення передбачає антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

Постійна доповідачка по Україні Сандра Калнієте наголосила, що нашу країну необхідно підтримувати не тільки на полі бою. Вона закликала європейські держави допомагати не лише зброєю та санкціями, а й “торговельною міццю”.

“Перед обличчям російської агресії Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу та безпеку всієї Європи. Тому ми маємо підтримувати Україну на всіх рівнях усіма доступними нам засобами”, — зауважила Сандра Калнієте.

Додамо, що Україна є 15 найбільшим торговим партнером ЄС. Від загального обсягу торгівлі Україна має частку близько 1,2%. Скасування мита набуде чинності після опублікування відомостей про рішення в Офіційному журналі ЄС.