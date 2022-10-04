Про це йдеться на офіційному сайті Європейського парламенту.

У повідомленні зазначається, що нове законодавство спрощує для держав-членів ЄС правила використання коштів політики згуртованості для вирішення міграційних та інвестиційних проблем, спричинених повномасштабною війною РФ в Україні.

У Європарламенті розповіли, що це законодавство спрощує процедури використання фінансових ресурсів політики згуртування у двох сферах: підтримці міграції та підтримці інвестицій у згуртованість, яким загрожує зростання цін на енергоносії та нестача сировини та робочої сили.

Зокрема, це рішення передбачає додаткове попереднє фінансування в розмірі 3,5 мільярда євро у 2022 і 2023 роках. А також дозволяє 100% фінансування ЄС для проєктів, що сприяють соціально-економічній інтеграції громадян третіх країн, і скасовує зобов’язання щодо розміщення біженців. Крім того, для того, щоб допомога надійшла до місцевих громад, принаймні 30% суми проєкту має бути надано місцевій владі чи громадським організаціям.

“З огляду на агресію РФ Європа має швидко та рішуче відреагувати. Завдяки FAST-CARE (Гнучкої допомоги територіям) політика згуртованості допоможе українським переселенцям й дозволить європейським містам та економіці ЄС пом’якшити прямі й непрямі наслідки цієї жахливої ​​широкомасштабної війни”, – сказав доповідач, євродепутат від Німеччини Ніклас Нієнас.