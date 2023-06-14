Джерело: DW.
Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону. Якщо Брюссель досягне своєї амбітної мети ухвалити його до кінця року, це буде перший у світі закон, що регулює ШІ.
Проте закон зможе набути чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів з технологічними компаніями.
Закон регулюватиме ШІ відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров’я людей, тим більше зобов’язань. Список високого ризику включає штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.
Особливі вимоги будуть до генеративних систем, таких як ChatGPT і DALL-E, що здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони муситимуть інформувати користувачів про те, що контент був створений штучним інтелектом, а не людиною.
Євродепутати називають свій законопроєкт “історичним” і відкидають критику, що він може швидше зашкодити, ніж сприяти інноваціям.
Ініціатива регулювання ШІ виникла у Європейському Союзі ще у 2021 році, але набула більшої актуальності після появи минулого року чат-бота ChatGPT, що продемонстрував нові досягнення та можливі ризики в цій галузі.
Зокрема, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав пропозицію деяких керівників у галузі штучного інтелекту щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії.
Технологія генеративного ШІ, яка може створювати прозу з текстових підказок, захопила громадськість після того, як ChatGPT був запущений шість місяців тому, і став додатком, що розвивається дуже швидко.
Крім того, штучний інтелект став предметом занепокоєння через його здатність створювати підроблені зображення та іншу дезінформацію.
“Тривожні дзвіночки щодо нової форми штучного інтелекту – генеративного ШІ – оглушливі. І вони найгучніше лунають від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження серйозно”, – сказав Антоніу Гутерреш.
Генсек ООН оголосив про плани розпочати до кінця року роботу над консультативним органом високого рівня з питань штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління штучним інтелектом і даватиме рекомендації щодо того, як вони можуть узгоджуватися з правами людини, верховенством права та загальним благом.
“Я був би прихильним ідеї, що ми могли б мати агентство штучного інтелекту… на основі того, чим є сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)”, – додав Антоніу Гуттереш.
За його словами, така модель може бути “дуже цікавою”, проте він зазначив, що її можуть створити лише країни-члени, а не Секретаріат ООН.
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