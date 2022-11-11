Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Ця угода скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС. Варто зазначити, що угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур – після підписання в Ліоні у червні 2022 року.

Завдяки цій угоді українські водії продовжують використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, які є в наявності, без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.

У Мінінфраструктури зазначили, що термін дії угоди між Україною та ЄС – 1 рік. Проте Україна та ЄС нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік, поки що тривають технічні консультації.

“ЄС та Україні ця угода дозволяє упорядкувати транспортну логістику, яка була порушена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – розповіли у відомстві.

А також додали, що результат дії “транспортного безвізу” – збільшення товарообігу. За липень – вересень 2022 у порівнянні з квітнем – червнем 2022 фізичний обсяг експорту вантажів збільшився на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів збільшився на 3,3%, а імпорт – на 38%.

Крім того, від початку дії “транспортного безвізу” з ЄС збільшилась і кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку Євросоюзу. За липень-серпень 2022 року їх стало на 21% більше порівняно з травнем-червнем цього ж року. А у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – на 44%. Також перевізники стали більше разів, на 32%, перетинати кордон.

Нагадаємо, що 29 червня 2022 року у французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Своєю чергою,16 вересня, президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.