Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи "Генератори надії".

Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у Twitter.

Сьогодні, 8 грудня, голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, яка спрямована допомогти українцям пережити зиму.

“Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе – разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями”, – зазначила Роберта Мецола.

#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine. Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine. Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action. 🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIu — Roberta Metsola (@EP_President) December 8, 2022

А також під час передачі генератора Роберта Мецола заявила, що за допомогою цього практичного внеску та за допомогою інших сприянь від міст і містечок Європи, Європарламент хоче підтримувати роботу основних об’єктів в Україні цієї зими та забезпечити енергією лікарні, школи, об’єкти водопостачання, центри допомоги та притулки.

Своєю чергою, Федеральна міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден сказала: “Ми повністю підтримуємо кампанію «Генератори надії». Якщо ми об’єднаємо зусилля з 200 найбільшими містами Європи, ми зможемо дати надію українцям у ці важкі часи. Генератор, подарований сьогодні Європарламентом, символізує тепло, яке ми хочемо передати Україні з Бельгії, а також нашу підтримку та мужність. Я сподіваюся, що багато інших слідуватимуть цьому прикладу”.

Зазначимо, що нещодавно Державна прикордонна служба України отримала від Королівства Норвегія потужні генератори. Це лише перша партія такої допомоги від норвезьких партнерів. Також очікується передавання додаткових генераторів та засобів індивідуального захисту протягом 2023 року.