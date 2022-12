Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у Twitter.

Сьогодні, 8 грудня, голова Європарламенту Роберта Мецола передала Україні генератори від імені Європейського парламенту в межах кампанії “Генератори надії”, яка спрямована допомогти українцям пережити зиму.

“Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе – разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями”, – зазначила Роберта Мецола.

#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine.

Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine.

Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action.

🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIu

— Roberta Metsola (@EP_President) December 8, 2022