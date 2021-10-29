Європейський парламент вирішив подати позов на Європейську комісію за невиконання нею регламенту щодо механізму обумовленості.

Про це йдеться у заяві європейського законодавчого органу.

Юридична служба Європарламенту подала позов на Єврокомісію щодо дотримання верховенства права через те, що остання порушила новий регламент. Його ухвалили у грудні минулого року. Він дозволяє ЄС призупинити виплати з бюджету союзу державам-членам, у яких верховенство права знаходиться під загрозою.

“Відповідно до вимог парламентських резолюцій, сьогодні наша юридична служба подала позов проти Європейської комісії за незастосування регламенту щодо обумовленості. Держави-члени ЄС, які порушують верховенство права, не повинні отримувати кошти ЄС. Минулого року парламент наполегливо боровся за механізм, який би це забезпечив. Однак досі Європейська Комісія неохоче використовувала його”, – повідомив очільник Європарламенту Давид Сассолі.

Також Європарламент у липні ухвалив резолюцію, у якій закликав Єврокомісію негайно розслідувати будь-які потенційні порушення верховенства права, які можуть мати серйозний вплив на надійне фінансове управління бюджетом ЄС.

Як повідомляє німецьке видання Deutsche Welle, регламент було створено на тлі зростаючого занепокоєння незалежністю судової влади та свободи засобів масової інформації у Польщі та Угорщині.

Нагадаємо, що цього місяця Конституційний суд Польщі ухвалив рішення щодо суперечливості законів Європейського Союзу польській Конституції. Після цього всередині країні внутрішні закони мали вищу юридичну силу, аніж загальноєвропейські.

Пізніше Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Європейський Союз у шантажі під час дебатів з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Європейському парламенті.

Після цього суд Європейського союзу наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день через суперечку про верховенство права: країна не зупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду й не виконала положень судового рішення.