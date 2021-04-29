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Європарламент ухвалив резолюцію про жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

У четвер, 29 квітня, Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.

Четвер, 29 квітня 2021, 18:29

Результати голосування з’явилися на сайті Європарламенту.

Відтак, за резолюцію “Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку” проголосували 548 євродепутатів, 113 – утрималися, 25 – проти.

Резолюція створена на рівні рекомендацій, однак вона містить чіткі попередження для Російської Федерації про наслідки ймовірного нападу на Україну. 

Передбачається, що у разі вторгнення Росії в Україну Європарламент вимагатиме відключення Росії від платіжної системи SWIFT, а також замороження усіх активів й скасування віз олігархів, наближених до російської влади та їх сімей.

Також у резолюції наголошується на необхідності зменшення залежності ЄС від російської енергетики. У документі закликають інституції блоку та всіх держав-членів припинити завершення будівництва “Північного потоку-2” та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих “Росатомом”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

  • Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
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  • Сьогодні очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.
Теги: Європарламент, резолюція, Росія, Україна

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