Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини “вагнерівцями”

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Євродепутати засудили жорстокі злочини, скоєними “вагнеірівцями” та спорідненими з ними військовими утвореннями у різних зонах конфлікту.
Парламентарі наголосили, що Росія відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими організаціями. Також вони відзначили, що дії “вагнерівців” збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у зонах конфлікту.
Зокрема, у резолюції сказано, що “вагнерівці” беруть участь у багатьох конфліктах в усьому світі, а саме – в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та у Венесуелі.
З огляду на наслідки злочинів найманців, депутати привітали заяву представника ЄС щодо обов’язкового ухвалення цільових санкцій ЄС проти осіб та установ, пов’язаних із “вагнерівцями”, а також щодо осіб та організацій, які працюють з ними.
У документі також міститься заклик до Єврокомісії гарантувати, що фонди ЄС за жодних умов не можуть використовуватися країнами, для яких вони призначаються, на фінансування приватних військових компаній, причетних до порушень прав людини.
Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.
Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.
- Василь Бурба в етері шоу “Свобода слова” 19 листопада назвав причини провалу спецоперації щодо “вагнерівців”.
- Також він розповів, як приймалося рішення про відтермінування проведення спецоперації з захоплення “вагнерівців”.