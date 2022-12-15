Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Європарламенту.

Резолюція була ухвалена більшістю голосів: 507 депутатів проголосували “за”, 12 – “проти” і 17 утрималися.

У резолюції Європейський парламент визнає голод, влаштований радянським режимом в Україні 1932-1933 років геноцидом. Депутати рішуче засуджують ці дії, внаслідок яких загинули мільйони українців, і закликають усі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати це геноцидом.

“Європейський парламент визнає Голодомор, як штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, – йдеться у документі.

У Європарламенті заявили, що відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму та відродження культу радянського диктатора Йосипа Сталіна призвели до того, що Росія сьогодні є державою-спонсором тероризму. Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, такі як цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України.

Посилаючись на радянські часи, резолюція звинувачує нинішній російський режим у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України, прагненні ліквідувати Україну як національну державу та знищити ідентичність і культуру її народу.

Резолюція також засуджує т війну РФ проти України, яка спричинила глобальну продовольчу кризу, коли Росія знищує та грабує українські зернові сховища та продовжує перешкоджати експорту українського зерна до найбільш країн світу, які цього потребують.

Крім того, депутати Європарламенту, щоб ЄС і треті країни підвищили обізнаність про події Голодомору та інші злочини, вчинені радянським тоталітарним режимом. Засуджуючи нинішній російський режим за маніпулювання історичною пам’яттю з метою власного виживання, парламент закликає Російську Федерацію, як основного правонаступника Радянського Союзу, вибачитися за ці злочини.