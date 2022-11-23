Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Більшість європарламентарів її підтримали.

Про це повідомили під час трансляції засідання на сайті Європарламенту.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі. Ще 58 були проти, а 44 – утрималися від голосування.

Європейська народна партія (ЄНП) закликала ЄС розробити правову базу, яка забезпечить запровадження санкцій проти РФ.

“З 24 лютого російські війська здійснили напади на житлові райони, вбили тисячі українських мирних жителів і здійснили терористичні акти по всій країні, націлюючись на різні елементи цивільної інфраструктури”, — написала ЄНП у Twitter.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Європарламенту за “вагоме рішення”.

“Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Вдячний європарламентарям за це вагоме рішення. Росію, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, має бути зупинено та повністю ізольовано”, — заявив він.

Деталі про визнання РФ державою-спонсором тероризму

У документі Європарламент визнав, що “невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру” з боку Росії спричиняють тисячі смертей українців. Росіяни вдаються до “страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства” на тимчасово окупованих територіях.

Європарламентарі згадали про випадки масових вбивств у Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, напад на Драматичний театр у Маріуполі та залізничний вокзал Краматорська.

Крім того, РФ порушила основні принципи Статуту ООН, спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста. Окупанти перекривають доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

Європарламент визнав, що дії росіян під час вторгнення в Україну є воєнними злочинами.

Європарламент закликав Євросоюз розробити правову базу, яка забезпечить введення санкцій проти Росії. Також закликали Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення РФ до переліку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС – вжити аналогічних заходів.

Також Європарламент закликав ЄС прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ. Вони заявили таке з огляду на напади Росії на критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичну.