Європейський парламент позбавляє акредитації лобістів, які представляють державні інтереси Росії через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Такий односторонній крок конференція президентів вирішила зробити на засіданні вранці.

Це рішення було ухвалено на тлі обговорення заборони на надання консультаційних та бухгалтерських послуг Росії у межах шостого пакета санкцій ЄС.

Парламент також надсилає листа до Європейської комісії та Європейської Ради із закликом виключити цих лобістів з реєстру прозорості.

Напередодні дипломати подали петицію, яка закликає до такої заборони у парламенті.

“Ці лобісти, як і раніше, мають доступ до інших будівель ЄС через реєстр. Ми закликаємо Шарля Мішеля як президента Ради переконатися у тому, що їм заборонено вхід до всіх приміщень ЄС”, – йдеться у петиції.