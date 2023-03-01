Європейський парламент заборонив використовувати TikTok на службових пристроях й рекомендував депутатам Європарламенту видалити цей застосунок зі своїх смартфонів.

Про це повідомляє Politico.

За прикладом Єврокомісії та Ради ЄС, які раніше заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8 тисячам посадовцям про те, що до 20 березня вони мають видалити TikTok з корпоративних пристроїв, таких як мобільні телефони та планшети.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам та помічникам “наполегливо рекомендують” видалити TikTok з особистих пристроїв.

“У зв’язку з використанням соціальної мережі TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема захисту і збору даних третіми сторонами”, – йдеться в електронному листі Європарламенту, надісланому співробітникам.

За даними видання, Європейський парламент не має активного офіційного облікового запису в TikTok, хоча один обліковий запис із назвою @europarl опублікував відео про установу наприкінці 2019 року. Представник Європарламенту сказав, що обліковий запис @europarl не є офіційним і що TikTok вже запустив процес його видалення.

Натомість деякі політичні групи, такі як правоцентристська Європейська народна партія та ліва політична група, зберігають присутність у TikTok.

Водночас речник групи Європейської народної партії в Європарламенті Педро Лопес заявив, що партія не планує видаляти свій акаунт у TikTok, який має 50 тисяч підписників.

“Ми не видалятимемо наш акаунт в TikTok. Я вважаю абсурдним відмовлятися від соціальної мережі, яка найшвидше зростає в Європі, навіть якщо китайці використовують її для шпигунства”, – наголосив Педро Лопес.

Зауважимо, що раніше Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов’язані з роботою.

В ЄС вважають, що заборона TikTok є необхідною для захисту даних Комісії та підвищення її кібербезпеки. Рада з корпоративного управління ЄК вирішила зупинити роботу додатка на корпоративних та особистих пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії.

Чиновники мають виконати рішення Єврокомісії до 15 березня. Після цього пристрої зі встановленим TikTok вважатимуться такими, що не відповідають корпоративному середовищу.

На Заході стурбовані свідченнями про збір даних Комуністичною партією Китаю та її спецслужбами з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об’єктах.