Європейський парламент прийняв резолюцію про права ЛГБТКІ+, у якій наголосив, що одностатеві шлюби або зареєстровані партнерства мають однаково визнаватися у всіх країнах-членах ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі ЄП.

У вівторок, 14 вересня, 387-ма голосами було прийнято резолюцію щодо прав ЛГБТКІ+. 161 євродепутат не підтримали цей документ, 123 утрималися від голосування.

У резолюції Європарламент наголосив, що представники ЛГБТКІ+-спільноти мають вільно реалізовувати свої права всюди в ЄС.

Шлюби або зареєстровані партнерства, укладені в одній державі-члені, мають визнаватися у всіх країнах ЄС однаково — незалежно від того, одностатевий це союз чи ні, вважають євродепутати.

Також в резолюції закликають всі країни ЄС приймати дорослих, згаданих у свідоцтві про народження дитини, як законних батьків.

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Депутати ЄП звернули увагу на проблему дискримінації членів спільноти в Польщі та Угорщині, а також на те, що Румунія не оновила національне законодавство відповідно до постанови Європейського суду, що встановила, що законодавство про “подружжя” застосовується до одностатевих пар.

Європарламент закликав ЄС до застосування заходів щодо цих країн.