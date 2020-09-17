Про це повідомляється на сайті ЄП.
Резолюцію підтримали 532 євродепутатів, 87 – проголосували проти, 72 – утрималися.
Зазначається, що Європарламент рішуче засуджує спробу вбивства Навального за допомогою нервово-паралітичного агента.
У тексті резолюції наголошується, що використана отрута, що належить до групи “Новачок”, може бути розроблена тільки в державних військових лабораторіях і не може бути придбана приватними особами, що переконливо свідчить про те, що за атакою стояла російська влада. Проте, якщо хтось інший буде визнаний винним, це все одно буде явним порушенням міжнародних правових зобов’язань Росії.
Депутати Європарламенту заявляють, що замах на Навального був частиною системних зусиль, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути опозиціонерів в Росії, зокрема, з метою вплинути на місцеві та регіональні вибори в Росії 11-13 вересня.
“Його випадок – лише один з елементів більш широкої російської політики, орієнтованої на репресивну внутрішню політику і агресивні дії в усьому світі”, – наголошується в тексті документу.
Євродепутати вимагають, щоб міжнародне розслідування справи Навального було розпочато негайно, а російська влада повинна співпрацювати і притягнути винних до відповідальності.
Європарламент також закликав країни-члени ЄС ввести в дію обмежувальні заходи відносно Росії та посилити вже існуючі.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
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- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
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- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
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