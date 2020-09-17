Депутати Європейського парламенту сьогодні, 17 вересня, ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти Російської Федерації через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється на сайті ЄП.

Резолюцію підтримали 532 євродепутатів, 87 – проголосували проти, 72 – утрималися.

Зазначається, що Європарламент рішуче засуджує спробу вбивства Навального за допомогою нервово-паралітичного агента.

У тексті резолюції наголошується, що використана отрута, що належить до групи “Новачок”, може бути розроблена тільки в державних військових лабораторіях і не може бути придбана приватними особами, що переконливо свідчить про те, що за атакою стояла російська влада. Проте, якщо хтось інший буде визнаний винним, це все одно буде явним порушенням міжнародних правових зобов’язань Росії.

Депутати Європарламенту заявляють, що замах на Навального був частиною системних зусиль, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути опозиціонерів в Росії, зокрема, з метою вплинути на місцеві та регіональні вибори в Росії 11-13 вересня.

“Його випадок – лише один з елементів більш широкої російської політики, орієнтованої на репресивну внутрішню політику і агресивні дії в усьому світі”, – наголошується в тексті документу.

Євродепутати вимагають, щоб міжнародне розслідування справи Навального було розпочато негайно, а російська влада повинна співпрацювати і притягнути винних до відповідальності.

Європарламент також закликав країни-члени ЄС ввести в дію обмежувальні заходи відносно Росії та посилити вже існуючі.