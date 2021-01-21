Європарламент закликав ввести санкції проти РФ і зупинити «Північний потік-2» через Навального

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

У резолюції йдеться, що причетні до арешту Навального люди з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна мають бути покарані санкціями. У резолюції вони назвали арешт опозиціонера “політично вмотивованими репресіями”, які здійснює російська влада.

Також в ухваленому документі вони наголосили, що отруєння Навального є спробою перешкодити йому викривати корупцію в російській владі.

Крім того, у документі міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Росію ж закликають звільнити Навального.

“Європейський парламент … закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах і за такими проєктами, як “Північний потік-2″, завершення яких ЄС повинен негайно зупинити”, – йдеться в проєкті.

Європарламент закликає країни-учасниці ЄС зайняти активну позицію щодо арешту Навального та його прихильників, а також ввести нові обмежувальні заходи проти Росії. Санкції мають стати покаранням “фізичних і юридичних осіб” за арешт опозиціонера.