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Європарламент закликав ввести санкції проти РФ і зупинити «Північний потік-2» через Навального

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Четвер, 21 січня 2021, 20:32

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

У резолюції йдеться, що причетні до арешту Навального люди з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна мають бути покарані санкціями. У резолюції вони назвали арешт опозиціонера “політично вмотивованими репресіями”, які здійснює російська влада.

Також в ухваленому документі вони наголосили, що отруєння Навального є спробою перешкодити йому викривати корупцію в російській владі.

Крім того, у документі міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Росію ж закликають звільнити Навального.

“Європейський парламент … закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах і за такими проєктами, як “Північний потік-2″, завершення яких ЄС повинен негайно зупинити”, – йдеться в проєкті.

Європарламент закликає країни-учасниці ЄС зайняти активну позицію щодо арешту Навального та його прихильників, а також ввести нові обмежувальні заходи проти Росії. Санкції мають стати покаранням “фізичних і юридичних осіб” за арешт опозиціонера.

Нагадаємо, “Північний потік-2” призначений для подвоєння пропускної здатності наявного  газопроводу “Північний потік” з Росії до Німеччини до 110 мільярдів кубометрів на рік, що становить більш ніж половину загального обсягу експорту російського газу до  Європи.

Під керівництвом російського “Газпрому” і західних партнерів трубопровід завершено більш ніж на 90 %, і   планується його запуск  в експлуатацію з початку 2021 року.

20 серпня Олексію Навальному стало зле  під час перельоту з Томська до  Москви. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений  в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.

  • У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
  • Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
  • Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
  • 14 грудня стало відомо, що замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.
Теги: Європарламент, Олексій Навальний, Північний потік-2, Росія, санкції

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