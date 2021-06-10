Про це поінформували в пресслужбі Європарламенту.
За відповідну резолюцію проголосували 355 європарламентарів, 263 висловилися проти, а 71 утримався.
На думку членів Європарламенту, від патентів треба тимчасово відмовитися заради прискорення глобального розповсюдження вакцин. Як відомо, відмова від патентів на вакцини проти COVID-19 дозволить швидко отримувати технології і виготовляти препарати у будь-якій країні світу, де є відповідні фармацевтичні виробництва.
Європарламент у своїй резолюції запропонував розпочати переговори про тимчасову відмову від Угоди СОТ (Світової організації торгівлі) – TRIPS Agreement про патенти, щоб покращити глобальний доступ до медичних товарів, пов’язаних із COVID-19, а також вирішити проблеми глобального виробництва і дефіциту поставок.
“Добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і за яких умов може бути виданий патент на виробництво), ноу-хау та передача технологій країнам, котрі виробляють вакцини, є найважливішим способом масштабування та прискорення глобального виробництва у довгостроковій перспективі”, – зазначається в повідомленні Європарламенту.
Європарламентарі закликали Євросоюз “швидко усунути експортні бар’єри та замінити власний механізм видачі дозволу на експорт вимогами щодо прозорості експорту”.
США та Велика Британія, зі свого боку, повинні “негайно скасувати заборону на експорт вакцин та сировини”.
У повідомленні зазначається, що для імунізації 70% населення світу потрібно 11 мільярдів доз вакцин, і “лише частина цієї кількості була вироблена”.
Крім того, в Європарламенті закликали ЄС підтримати виробництво вакцин в Африці.
“Оскільки переважна більшість із 1,6 млрд доз вакцин, введених на сьогодні, надійшли до промислово розвинутих країн, що виробляють вакцини, і лише 0,3% до 29 найбідніших країн, ЄС повинен підтримати виробництво в Африці”, – наголошують в Європарламенті.
Також пропонується надати додаткову підтримку глобальному механізму розподілу вакцин COVAX.
Будь-яке рішення про відмову від прав інтелектуальної власності буде ухвалюватися Радою СОТ TRIPS на сесії 8-9 червня.
ДОВІДКА. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) – міжнародна угода, що входить у пакет документів про створення Світової організації торгівлі. Угода встановлює мінімальні стандарти для визнання і захисту основних об’єктів інтелектуальної власності.
Документ відкриває можливість для використання високоефективних механізмів вирішення спірних питань, що є в СОТ, стосовно інтелектуальної власності. Якщо, наприклад, в одній країні скоєно порушення прав автора з іншої країни, то остання, провівши спірне питання через процедури СОТ з врегулювання конфліктів, може підвищити мито на ввезення певного товару з країни-порушника на свою територію.
- Раніше адміністрація Байдена заявила, що підтримає ослаблення патентних правил щодо вакцин проти COVID-19. Цей крок є попереднім і не гарантує негайного скасування глобальних патентних правил. Але сигнал підтримки з боку адміністрації Байдена є важливим.
- У Європейському Союзі, своєю чергою, повідомили, що готові до діалогу з приводу пропозиції про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.
- Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що підтримує відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб допомогти країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.
- Папа Римський Франциск підтримав ідею щодо відмови від патентів на вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Як пояснював міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, скасування патентів на COVID-вакцини дозволить Україні отримати технології і виготовляти вакцину, адже в нас такі фармацевтичні виробництва є. Ляшко запевняв, що “фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферу технології випустити препарат, який можна колоти українцям”.