Депутати Європейського парламенту вимагають тимчасового скасування захисту прав інтелектуальної власності для вакцин проти коронавірусу COVID-19 (так званих патентів на вакцини).

Про це поінформували в пресслужбі Європарламенту.

За відповідну резолюцію проголосували 355 європарламентарів, 263 висловилися проти, а 71 утримався.

На думку членів Європарламенту, від патентів треба тимчасово відмовитися заради прискорення глобального розповсюдження вакцин. Як відомо, відмова від патентів на вакцини проти COVID-19 дозволить швидко отримувати технології і виготовляти препарати у будь-якій країні світу, де є відповідні фармацевтичні виробництва.

Європарламент у своїй резолюції запропонував розпочати переговори про тимчасову відмову від Угоди СОТ (Світової організації торгівлі) – TRIPS Agreement про патенти, щоб покращити глобальний доступ до медичних товарів, пов’язаних із COVID-19, а також вирішити проблеми глобального виробництва і дефіциту поставок.

“Добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і за яких умов може бути виданий патент на виробництво), ноу-хау та передача технологій країнам, котрі виробляють вакцини, є найважливішим способом масштабування та прискорення глобального виробництва у довгостроковій перспективі”, – зазначається в повідомленні Європарламенту.

Європарламентарі закликали Євросоюз “швидко усунути експортні бар’єри та замінити власний механізм видачі дозволу на експорт вимогами щодо прозорості експорту”.

США та Велика Британія, зі свого боку, повинні “негайно скасувати заборону на експорт вакцин та сировини”.

У повідомленні зазначається, що для імунізації 70% населення світу потрібно 11 мільярдів доз вакцин, і “лише частина цієї кількості була вироблена”.

Крім того, в Європарламенті закликали ЄС підтримати виробництво вакцин в Африці.

“Оскільки переважна більшість із 1,6 млрд доз вакцин, введених на сьогодні, надійшли до промислово розвинутих країн, що виробляють вакцини, і лише 0,3% до 29 найбідніших країн, ЄС повинен підтримати виробництво в Африці”, – наголошують в Європарламенті.

Також пропонується надати додаткову підтримку глобальному механізму розподілу вакцин COVAX.

Будь-яке рішення про відмову від прав інтелектуальної власності буде ухвалюватися Радою СОТ TRIPS на сесії 8-9 червня.

ДОВІДКА. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) – міжнародна угода, що входить у пакет документів про створення Світової організації торгівлі. Угода встановлює мінімальні стандарти для визнання і захисту основних об’єктів інтелектуальної власності.

Документ відкриває можливість для використання високоефективних механізмів вирішення спірних питань, що є в СОТ, стосовно інтелектуальної власності. Якщо, наприклад, в одній країні скоєно порушення прав автора з іншої країни, то остання, провівши спірне питання через процедури СОТ з врегулювання конфліктів, може підвищити мито на ввезення певного товару з країни-порушника на свою територію.