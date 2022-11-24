24 листопада у Страсбурзі парламент Європейського Союзу ухвалив резолюцію щодо правової ситуації в РБ. Євродепутати закликали Єврокомісію та країни, що входять до ЄС, доопрацювати правовий механізм, який дозволить конфіскувати заморожені ЄС активи, зокрема й активи Олександра Лукашенка, його родини та найближчого оточення.

Про це інформує DW.

Кошти пропонується спрямувати жертвам режиму Лукашенка та представникам білоруської демократичної опозиції.

Законодавчий орган Євросоюзу закликав продовжувати дипломатичну ізоляцію РБ, зокрема у міжнародних організаціях, а також скорочувати дипломатичну присутність ЄС та його країн на її території.

У Європарламенті заявили, що Лукашенко та пов’язані з ним особи несуть відповідальність за воєнні злочини в Україні та мають постати перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом.

Депутати рішуче засудили участь РБ у повномасштабній війні РФ проти України та нове розгортання російських військ на білоруській території.

У зв’язку з передбачуваним використанням постачальниками великих європейських компаній примусової праці білоруських ув’язнених парламент ЄС закликає усі підприємства в Євросоюзі припинити відносини з будь-якими білоруськими постачальниками, які наживаються на примусовій праці. Депутати закликають Раду ЄС запровадити санкції проти всіх компаній, які працюють у РБ та використовують примусову працю у своїх ланцюжках постачання.

Європарламент нагадує, що ні сам Євросоюз, ні його члени не визнають Олександра Лукашенка президентом РБ.