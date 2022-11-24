Про це інформує DW.
Кошти пропонується спрямувати жертвам режиму Лукашенка та представникам білоруської демократичної опозиції.
Законодавчий орган Євросоюзу закликав продовжувати дипломатичну ізоляцію РБ, зокрема у міжнародних організаціях, а також скорочувати дипломатичну присутність ЄС та його країн на її території.
У Європарламенті заявили, що Лукашенко та пов’язані з ним особи несуть відповідальність за воєнні злочини в Україні та мають постати перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом.
Депутати рішуче засудили участь РБ у повномасштабній війні РФ проти України та нове розгортання російських військ на білоруській території.
У зв’язку з передбачуваним використанням постачальниками великих європейських компаній примусової праці білоруських ув’язнених парламент ЄС закликає усі підприємства в Євросоюзі припинити відносини з будь-якими білоруськими постачальниками, які наживаються на примусовій праці. Депутати закликають Раду ЄС запровадити санкції проти всіх компаній, які працюють у РБ та використовують примусову працю у своїх ланцюжках постачання.
Європарламент нагадує, що ні сам Євросоюз, ні його члени не визнають Олександра Лукашенка президентом РБ.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що близько 10-15 тисяч особового складу силових структур РБ готові взяти участь у так званій “спеціальній військовій операції” РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення.
- Управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало три приватні літаки, які належать росіянам, через підозру, що вони використовуються особами, які перебувають під санкціями.
- У Бельгії заморозили активи на понад 50 мільярдів євро, які належать особам або компаніям з РФ. Це пов’язано з санкційним тиском.
- Канада запровадила санкції проти осіб з Ірану, причетних до виробництва іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed. Також санкції застосували проти тих, хто здійснює жорстокі репресії щодо протестувальників.