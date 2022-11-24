Про це інформує DW.

Кошти пропонується спрямувати жертвам режиму Лукашенка та представникам білоруської демократичної опозиції.

Законодавчий орган Євросоюзу закликав продовжувати дипломатичну ізоляцію РБ, зокрема у міжнародних організаціях, а також скорочувати дипломатичну присутність ЄС та його країн на її території.

У Європарламенті заявили, що Лукашенко та пов’язані з ним особи несуть відповідальність за воєнні злочини в Україні та мають постати перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом.

Депутати рішуче засудили участь РБ у повномасштабній війні РФ проти України та нове розгортання російських військ на білоруській території.

У зв’язку з передбачуваним використанням постачальниками великих європейських компаній примусової праці білоруських ув’язнених парламент ЄС закликає усі підприємства в Євросоюзі припинити відносини з будь-якими білоруськими постачальниками, які наживаються на примусовій праці. Депутати закликають Раду ЄС запровадити санкції проти всіх компаній, які працюють у РБ та використовують примусову працю у своїх ланцюжках постачання.

Європарламент нагадує, що ні сам Євросоюз, ні його члени не визнають Олександра Лукашенка президентом РБ.