В Європарламенті зазначили, що держава на правильному шляху в проведенні необхідних реформ. У резолюції йдеться, що Молдова з початку російського вторгнення в Україну прийняла понад 450 000 українських біженців. З них близько 100 тисяч залишилися в країні.

Оскільки Молдова постраждала від війни, то євродепутати закликали надати макрофінансову допомогу. Зокрема підтримати Кишинів тлі нинішніх викликів. Депутати наголошують на “комплексному, мирному і тривалому врегулюванні придністровського конфлікту” та виведенні російських військ. Допомога може передбачати заходи з лібералізації у транспортній і торговельній сфері, крім того, виділення коштів на підтримку біженців.