Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.
У Європі такі “голосування” вважають незаконними, додаючи, що не визнаватимуть його результатів: “Ці незаконні спроби ще більше підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, зокрема Статуту ООН, Гельсінського кінцевого акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму”, — зазначили парламентарі.
Також європейці зауважили, що спроби Росії легітимізувати окупацію та анексію територій у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях – це подальша ескалація загарбницької війни: “Ці дії повторили сценарій окупації та анексії Криму 2014 року”, — йдеться в повідомленні.
У Європарламенті такі дії назвали “російським відчаєм” у відповідь на військовий прогрес України.
Водночас у заяві підтвердили, що на окупованих територіях люди живуть в умовах репресій, не можуть вільно висловлювати свою думку, а, отже, не мають умов для проведення голосування, яке відповідає міжнародним стандартам.
“Незаконні референдуми Росії та подальша військова агресія проти України вимагають відповідної відповіді від Європейського Союзу та його держав-членів, включаючи повне ембарго на російське викопне паливо, нові санкції щодо російських товарів і виключення з G20 та інших багатонаціональних організацій. Також ми будемо домагатися персональних санкцій проти тих, хто причетний до організації незаконного референдуму”, — наголосили в парламенті.
- 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-ти денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ. У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб трактувати контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.
- Місцеві жителі тимчасово захопленого Маріуполя відмовляються брати участь у голосуванні на псевдореферендумі, тому окупанти погрожують їм звільненням з роботи та невиплатою зарплати.
- Мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя почали надходити повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Такі сповіщення надходили й раніше, однак відтепер, на тлі псевдореферендумів окупанти наважилися робити це відкрито.