У Європейському парламенті засудили організацію так званих "референдумів" на тимчасово окупованих Росією територіях України, назвавши їх "російським відчаєм". Водночас парламентарі пообіцяли запровадити санкції проти причетних до організації незаконного "голосування".

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.

У Європі такі “голосування” вважають незаконними, додаючи, що не визнаватимуть його результатів: “Ці незаконні спроби ще більше підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, зокрема Статуту ООН, Гельсінського кінцевого акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму”, — зазначили парламентарі.

Також європейці зауважили, що спроби Росії легітимізувати окупацію та анексію територій у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях – це подальша ескалація загарбницької війни: “Ці дії повторили сценарій окупації та анексії Криму 2014 року”, — йдеться в повідомленні.

У Європарламенті такі дії назвали “російським відчаєм” у відповідь на військовий прогрес України.

Водночас у заяві підтвердили, що на окупованих територіях люди живуть в умовах репресій, не можуть вільно висловлювати свою думку, а, отже, не мають умов для проведення голосування, яке відповідає міжнародним стандартам.